«Век танго» за один вечер представили НФПП и Царицыно

2 ноября 2021 года поклонники «Посольских вечеров в Царицыно» увидели уникальный концерт, посвященный культуре Аргентины. «Век танго» был приурочен к 100-летию со дня рождения великого Астора Пьяццоллы — композитора, перевернувшего все традиционные представления об этом музыкальном направлении. Онлайн-трансляция концерта велась на нескольких площадках, что дало возможность огромному количеству зрителей в России и других странах мира прикоснуться к прекрасному.

Вечер организовали Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при поддержке Посольства Аргентины в России и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайна.

Открывая концерт, посол поблагодарил организаторов за обращение к культуре его страны. «Астор Пьяццолла — великий музыкант, раздвинувший границы и создавший новый стиль танго, который назвали “музыка Буэнос-Айреса”, — сказал Эдуардо Антонио Зуайн. — Я хочу, чтобы благодаря мелодиям, которые прозвучат в этот вечер, вы представили себе прогулку по улицам Аргентины. Танго — главное действующее лицо открывающегося сегодня культурного моста».

«Сегодня мы отмечаем не только 100-летие со дня рождения композитора Астора Пьяццоллы. Дипломатические отношения между Россией и Аргентиной были приостановлены в 1917 году и возобновлены в 1946 году, 75 лет назад. Уверена, что отношения и культурные связи между нашими странами будут развиваться и укрепляться», — отметила генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Танго, как и футбол, — это душа народа, душа Аргентины. Для населения страны это больше чем просто танец или спорт. Это лучший способ выразить эмоции и чувства через движение. Как рассказала бессменная ведущая «Посольских вечеров в Царицыне» Анна Генина, «танго возникло в бедных портовых городских районах как сплав эмигрантских культур: оно вобрало в себя африканские ритмы, аргентинскую милонгу, испанское фламенко, ритуальные танцы индейцев, польскую мазурку, немецкий вальс и многое другое. И, конечно же, бандонеон, который привезли немецкие моряки». Именно благодаря этому инструменту танго обрело то особенное, пронзительно-щемящее, рвущее душу звучание, раскрывающее самые потаенные мысли и желания человека, его темное и светлое начала одновременно.

«Сегодня на этой сцене для вас прозвучит волшебная музыка в исполнении замечательных музыкантов, и вы увидите танцевальную пару с мировым именем. Вечер наверняка оставит незабываемое впечатление в ваших сердцах, либо вы просто приятно проведете время. Ведь в танго есть драма, но нет пессимизма, как говорил сам великий Астор, а в наше время это немаловажно», — сказала генеральный директор НФПП Марина Георгиева.

Один из самых известных бандонеонистов России Дмитрий Коваленко, скрипач Илья Притуленко, пианист Михаил Кофанов и контрабасист Евгений Козлов представили в этот вечер волшебную музыку Астора Пьяццоллы, его предшественника Хуана Карлоса Кобиана и других аргентинских композиторов. А дополнила картину яркая танцевальная пара — Хуан Мануэль и Лиза Росалес. Их томительно-страстное и очень профессиональное исполнение танго просто не могло оставить кого-то равнодушным.

Конечно же, вечер в основном был посвящен творениям Астора Пьяццоллы, ведь это гений, взорвавший границы традиционного танго и обогативший его элементами джаза и классической музыки, создавший свой неповторимый стиль — «танго нуэво». Пьяццолла писал композиции на стихи классика литературы Борхеса, создал оперетту «Мария де Буэнос-Айрес», музыку к театральным спектаклям и балетам, ему принадлежит более 300 произведений танго и свыше 50 мелодий к кинофильмам. В концерте прозвучали две пьесы из его цикла «Времена года в Буэнос-Айресе», знаменитое танго «Забвение» и другие произведения, а завершающим аккордом вечера стало «Либертанго», без которого не обходится ни одна милонга (вечеринка танго).

Благодаря таким мастерам, как Астор Пьяццолла и Карлос Гардель, танго входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Величие Пьяццоллы в том, что он превратил музыку простого народа из бедных кварталов в высочайшее искусство, заставил ее звучать на мировой сцене в исполнении симфонических оркестров, подарил ей будущее: танго в наше время является одним из самых популярных социальных танцев, объединяя людей по всему миру.

Онлайн-трансляцию вечера можно было по традиции смотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на официальном сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» — ambassadore.ru.

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