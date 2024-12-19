«Становление героя», «Путь воина» и «Подвиг»: истории Музея героизма на ВДНХ

В павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ открылся первый в России Музей героизма. В современном коммуникативном мультимедийном пространстве посетители могут увидеть примеры настоящего мужества соотечественников.

Основная экспозиция Музея героизма площадью порядка 1,2 тыс. квадратных метров состоит из трех тематических разделов: «Становление героя», «Путь воина», «Подвиг». «Героями не рождаются ― героями становятся» ― следуя этому девизу, в тематическом разделе «Становление героя» можно проследить жизненный путь героев ― от первых детских воспоминаний, любимых книг, наставников и учителей до момента совершения подвига. Здесь можно увидеть LED-экран, декорированный под окно, в котором демонстрируются пейзажи разных регионов России из детства героев, фотоколлаж из мини-экранов, где образы юных героев сменяют друг друга.

Понять, какие вызовы героическим соотечественникам бросала жизнь, поможет инсталляция «Летопись» с документами, иллюстрирующими переломные периоды истории России до начала ХХ века, а также интерактивные экспонаты. Например, «Телевизор», где каждое положение переключателя телеканалов запускает кинохронику, связанную с определенным периодом истории.

Восхождения по горным маршрутам

Ключевой тематический раздел «Путь воина» посвящен победам и достижениям бойцов войск специального назначения. «Крымская весна», «Вода», «СВО», «Горы», «Сирия», «Воздух» — экспозиционная зона, состоящая из 6 площадок, символизирует природные и антропогенные стихии, где за гранью человеческих возможностей проводились боевые и учебные операции. Именно здесь можно получить исчерпывающую информацию о событиях «Крымской весны», подводных операциях, групповом парашютном прыжке боевой группы с нижней границы стратосферы за полярным кругом. Посетители смогут узнать здесь об уникальных бескислородных восхождениях по сложнейшим горным маршрутам, освобождении Пальмиры и Алеппо, возможностях использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами специального назначения в зоне СВО.

Герои: воины, ученые, спортсмены

Одним из самых больших в музее стал тематический раздел «Подвиг», который посвящен различным социальным контекстам проявления героизма. Блоки экспозиции раскрывают феномен повседневного трудового подвига — от первых кузнецов-оружейников до выездных бригад оборонных предприятий в ходе СВО. Здесь же раскрывается феномен статуса города-героя как общественного коллективного проявления оборонного или трудового подвига. Центральный экспонат блока «Города-герои» — величественная интерактивная стела.

Данная часть экспозиции повествует и о героях-воинах, и о тех, кто совершил не менее важные трудовые подвиги. Например, о врачах, посвятивших жизнь спасению людей, в том числе в сложные периоды COVID-19 и СВО; волонтерах и специалистах МЧС; деятелях культуры и профессиональных спортсменах; путешественниках и первопроходцах, исследующих свою страну; великих ученых, таких как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Лев Ландау, Петр Капица.

Персональный наставник

Все инсталляции в музее снабжены считывателем RFID-меток, при помощи которых можно отметить понравившуюся историю. Эти отметки учитываются в учетной записи каждого посетителя и собираются в образ персонального героя-наставника. В заключительном разделе экспозиции «Пантеон Героев» каждый «встретит» своего наставника, к знаниям и опыту которого сможет обращаться в сложные жизненные моменты. Таким героем-наставником, в зависимости от личного выбора посетителя, может быть, например, Владимир Жога, Юрий Гагарин, Лев Толстой, доктор Лиза, Дмитрий Менделеев, Александр Суворов, Денис Проценко, Рихард Зорге, Лев Яшин, князь Владимир, Михаил Калашников.

9 декабря 2024 года на ВДНХ в павильоне № 59 «Зерно» ― объекте культурного наследия федерального значения ― открылся Музей героизма. Посетители этого уникального экспозиционного пространства могут увидеть примеры настоящего мужества со времен Древней Руси до сегодняшних дней, испытать чувство гордости за страну и ее героев, осознать важность исторического момента СВО как наследования духа российского патриотизма, борьбы за справедливость и правду. Решение о создании музея было принято Правительством Москвы в рамках исполнения перечня поручений Президента России В.В. Путина по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва».