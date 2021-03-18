Полина Осетинская даст концерт в Перми

26 мар­та 2021 года в Част­ной филар­мо­нии «Три­умф» состо­ит­ся кон­церт­ная пре­мье­ра Гольд­берг-вари­а­ций Иоган­на Себастья­на Баха в испол­не­нии звез­ды миро­вой фор­те­пи­ан­ной сце­ны — Поли­ны Осетинской.

«…Есть на све­те такие вещи, кото­рые чело­век остав­ля­ет «на потом», под­во­дя ими важ­ные этап сво­ей жиз­ни, напри­мер – чита­ет «Бесы» Досто­ев­ско­го, едет в Вене­цию или игра­ет Гольд­берг-вари­а­ции Иоган­на Себастья­на Баха. Я дол­го жда­ла момен­та, когда смо­гу нако­нец подо­брать­ся к Гольд­берг-вари­а­ци­ям, и сей­час чув­ствую в себе силы для пер­вой попыт­ки. Мно­го лет с огром­ным инте­ре­сом и тре­пе­том я слу­шаю это про­из­ве­де­ние у раз­ных пиа­ни­стов и чув­ствую себя уже срод­нив­шей­ся с ним, хотя и нефор­маль­но. Одна­ко, когда паль­цы каса­ют­ся кла­виш, мне кажет­ся, что мы дав­но и очень хоро­шо зна­ко­мы...», – рас­ска­зы­ва­ет о кон­цер­те Поли­на Осетинская.

«Гольд­берг-вари­а­ции» Иоган­на Себастья­на Баха — это про­из­ве­де­ние с очень инте­рес­ной ста­рин­ной фор­мой. Бах напи­сал арию и 30 вари­а­ций к ней. Каж­дая вари­а­ция в басу сохра­ня­ет длин­ный ход баса из арии, на кото­рый насла­и­ва­ют­ся дру­гие голо­са. Это одно из хре­сто­ма­тий­ных сочи­не­ний Баха, кото­рое сто­ит знать — как мини­мум, для эру­ди­ции, как мак­си­мум, для огром­но­го удовольствия.

«Нам очень важ­но, что кон­церт­ная пре­мье­ра Гольд­берг-вари­а­ций Баха, состо­ит­ся в Пер­ми, а потом уже в Москве и дру­гих горо­дах и что для пре­мье­ры, Поли­на выбра­ла имен­но наш кон­церт­ный зал», – гово­рит арт-дирек­тор част­ной филар­мо­нии «Три­умф» Сер­гей Аристов.

Поли­на Осе­тин­ская сотруд­ни­ча­ет со мно­ги­ми зна­ме­ни­ты­ми дири­же­ра­ми — с Тео­до­ром Курент­зи­сом она испол­ня­ла Рах­ма­ни­но­ва, с Андре­ем Борей­ко — Шопе­на, с Алек­сан­дром Слад­ков­ским — Шума­на. Пиа­нист­ка высту­па­ла c оркест­ром musicAeterna, сим­фо­ни­че­ским оркест­ром Мари­ин­ско­го теат­ра, госу­дар­ствен­ным сим­фо­ни­че­ским оркест­ром Рес­пуб­ли­ки Татар­стан, заслу­жен­ным кол­лек­ти­вом Рос­сии ака­де­ми­че­ским сим­фо­ни­че­ским оркест­ром Санкт-Петер­бург­ской филар­мо­нии, госу­дар­ствен­ным ака­де­ми­че­ским сим­фо­ни­че­ским оркест­ром име­ни Е.Ф. Свет­ла­но­ва и Токий­ским филар­мо­ни­че­ским оркест­ром. Ее запи­си выхо­дят на лей­б­лах Sony Music, Naxos, Bel Air, Quartz, Мелодия.

В кон­церт­ном сезоне 2020–2021 пиа­нист­кой гото­вят­ся пре­мье­ры двух музы­каль­ных моно­спек­так­лей, запись ново­го аль­бо­ма, выступ­ле­ния на рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных фести­ва­лях с соль­ны­ми, камер­ны­ми кон­цер­та­ми, а так­же выступ­ле­ни­я­ми с оркестрами.

Подроб­нее о кон­цер­те мож­но узнать по ссыл­ке http://triumphmusic.ru/playbill/363.html

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