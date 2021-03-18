Полина Осетинская даст концерт в Перми

26 марта 2021 года в Частной филармонии «Триумф» состоится концертная премьера Гольдберг-вариаций Иоганна Себастьяна Баха в исполнении звезды мировой фортепианной сцены — Полины Осетинской.
«…Есть на свете такие вещи, которые человек оставляет «на потом», подводя ими важные этап своей жизни, например – читает «Бесы» Достоевского, едет в Венецию или играет Гольдберг-вариации Иоганна Себастьяна Баха. Я долго ждала момента, когда смогу наконец подобраться к Гольдберг-вариациям, и сейчас чувствую в себе силы для первой попытки. Много лет с огромным интересом и трепетом я слушаю это произведение у разных пианистов и чувствую себя уже сроднившейся с ним, хотя и неформально. Однако, когда пальцы касаются клавиш, мне кажется, что мы давно и очень хорошо знакомы...», – рассказывает о концерте Полина Осетинская.
«Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха — это произведение с очень интересной старинной формой. Бах написал арию и 30 вариаций к ней. Каждая вариация в басу сохраняет длинный ход баса из арии, на который наслаиваются другие голоса. Это одно из хрестоматийных сочинений Баха, которое стоит знать — как минимум, для эрудиции, как максимум, для огромного удовольствия.
«Нам очень важно, что концертная премьера Гольдберг-вариаций Баха, состоится в Перми, а потом уже в Москве и других городах и что для премьеры, Полина выбрала именно наш концертный зал», – говорит арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов.
Полина Осетинская сотрудничает со многими знаменитыми дирижерами — с Теодором Курентзисом она исполняла Рахманинова, с Андреем Борейко — Шопена, с Александром Сладковским — Шумана. Пианистка выступала c оркестром musicAeterna, симфоническим оркестром Мариинского театра, государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, государственным академическим симфоническим оркестром имени Е.Ф. Светланова и Токийским филармоническим оркестром. Ее записи выходят на лейблах Sony Music, Naxos, Bel Air, Quartz, Мелодия.
В концертном сезоне 2020–2021 пианисткой готовятся премьеры двух музыкальных моноспектаклей, запись нового альбома, выступления на российских и международных фестивалях с сольными, камерными концертами, а также выступлениями с оркестрами.
Подробнее о концерте можно узнать по ссылке http://triumphmusic.ru/playbill/363.htmlОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.