Вышел в свет новый трейлер фильма «Уроки фарси»

Гром­кая миро­вая пре­мье­ра дра­мы «Уро­ки фар­си» режис­се­ра Вадим Перель­ма­на состо­я­лась в рам­ках 70-го Бер­лин­ско­го кино­фе­сти­ва­ля. В 2004 году дебют­ная кар­ти­на Вади­ма Перель­ма­на «Дом из пес­ка и тума­на» была отме­че­на тре­мя номи­на­ци­я­ми на Оскар.

Фильм рас­ска­зы­ва­ет о собы­ти­ях 1942 года в окку­пи­ро­ван­ной Евро­пе. Жиль Кре­мье, бель­ги­ец еврей­ско­го про­ис­хож­де­ния, ока­зав­шись в конц­ла­ге­ре, выда­ет себя за пер­са — для него это един­ствен­ная воз­мож­ность остать­ся в живых. Это ложь дей­стви­тель­но спа­са­ет ему жизнь, но Жиль даже не может себе пред­ста­вить, какой ценой. Немец­кие сол­да­ты, доволь­ные таким ред­ким уло­вом, при­во­дят Жиля к Клау­су Коху, пова­ру в конц­ла­ге­ре, кото­рый меч­та­ет, как толь­ко закон­чит­ся вой­на, уехать в Иран и открыть там ресто­ран. Кох ищет насто­я­ще­го пер­са, кото­рый научит его гово­рить на пер­сид­ском язы­ке. Так начи­на­ет­ся исто­рия Жиля Кре­мье и Клау­са Коха — еврея и нем­ца, узни­ка и тюрем­щи­ка, уче­ни­ка и учителя.

Автор сце­на­рия – Илья Цофин. Режис­сер – Вадим Перель­ман («Дом из пес­ка и тума­на» (3 номи­на­ции на Оскар-2003), «Изме­ны», «Пепел»). Опе­ра­тор – Вла­ди­слав Опе­льянц («Втор­же­ние», «Лето», «Залож­ни­ки», «Уче­ник»). В глав­ных ролях – Нау­эль Перес Бис­ка­ярт («120 уда­ров в мину­ту», «До сви­да­ния там, навер­ху», «Сука-судь­ба»), Ларс Айдин­гер («Зильс-Мария», «Матиль­да»), Йонас Нэй («Гер­ма­ния 83»), Лео­ни Бенеш («Белая лен­та», «Коро­на»). Про­дю­се­ры – Илья Стю­арт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Вадим Перель­ман, Тимур Бек­мам­бе­тов, Рауф Атамалибеков.

Про­из­вод­ство – Hype Film (Рос­сия), LM Media (Гер­ма­ния), One Two Films (Гер­ма­ния), «Бела­русь­фильм» (Бело­рус­сия).

В рос­сий­ский про­кат вый­дет 8 апре­ля 2021 года.

укра­ли