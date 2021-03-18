Вышел в свет новый трейлер фильма «Уроки фарси»

Громкая мировая премьера драмы «Уроки фарси» режиссера Вадим Перельмана состоялась в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля. В 2004 году дебютная картина Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана» была отмечена тремя номинациями на Оскар.
Фильм рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.
Автор сценария – Илья Цофин. Режиссер – Вадим Перельман («Дом из песка и тумана» (3 номинации на Оскар-2003), «Измены», «Пепел»). Оператор – Владислав Опельянц («Вторжение», «Лето», «Заложники», «Ученик»). В главных ролях – Науэль Перес Бискаярт («120 ударов в минуту», «До свидания там, наверху», «Сука-судьба»), Ларс Айдингер («Зильс-Мария», «Матильда»), Йонас Нэй («Германия 83»), Леони Бенеш («Белая лента», «Корона»). Продюсеры – Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Вадим Перельман, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков.
Производство – Hype Film (Россия), LM Media (Германия), One Two Films (Германия), «Беларусьфильм» (Белоруссия).
В российский прокат выйдет 8 апреля 2021 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.