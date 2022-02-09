Политехнический музей приглашает художников и учёных к участию во Всероссийском конкурсе art-and-science-проектов

8 февраля 2022 года, в День российской науки, стартовал Всероссийский открытый конкурс в сфере научного и технологического искусства STArt. Он проходит по инициативе Политехнического музея при поддержке Яндекса. К участию приглашаются молодые художники, учёные и исследователи. Победители получат денежную премию на реализацию своих проектов.

Цель конкурса — поддержка новых художественных практик и оригинальных решений в научной коммуникации, нацеленной на широкую аудиторию, осмысление через призму художественных образов взаимодействия человека и технологий.

«Научная лаборатория в своё время перевернула мир. Искусство, проникая в лабораторию, трансформирует исследовательскую практику. Наш конкурс развивает новые формы диалога о науке и переосмысляет её роль в жизни общества. Мы предлагаем художникам и учёным вместе погрузиться в исследование вопросов взаимодействия человека и технологий в динамично меняющемся мире, поэкспериментировать с новыми способами восприятия науки, стать сопроектировщиками нового чувственного опыта», — сообщил заместитель генерального директора Политехнического музея по науке и образованию Константин Фурсов.

К участию в конкурсе STArt приглашаются авторы идей различного содержания и формата. Работа может относиться к любому из направлений современного искусства: дизайн, графика, медиа, диджитал, саунд и другим. К рассмотрению принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Все заявки будут оценены экспертным советом по следующим критериям: актуальность идеи, научная достоверность, цельность, оригинальность, доступность и конструктивность подхода в решении поставленной задачи.

Конкурс проводится по двум номинациям:

«Сон с роботом» — проекты, рассказывающие о технологических изменениях в нашей жизни в горизонте 50 лет, о гармоничном сосуществовании и сотворчестве людей и роботов.

«Робот под запретом» — проекты, рассказывающие о жизни без искусственного интеллекта, о технологических и социальных альтернативах идее всеобщей цифровизации и роботизации.

Десять лучших проектов в каждой номинации определит экспертный совет. Имена их авторов будут объявлены 8 июня 2022 года. Победители получат гранты в размере 500 000 рублей на реализацию своих объектов, персональную поддержку в ходе выполнения проектов и доступ к образовательному контенту от партнёров конкурса.

«Сочетание современной науки о данных и современного искусства — буквально передовой край обеих областей. И чем больше проектов будет там появляться, тем быстрее человечество будет двигаться к новым интересным открытиям. Для Яндекса это естественный, органический путь развития: мы все выигрываем от прогресса, который и происходит благодаря таким конкурсам», — отметил директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов.

Для участия в конкурсе необходимо в период с 8 февраля по 20 апреля подать заявку. Подробнее с порядком проведения конкурса и условиями участия можно ознакомиться на сайте проекта https://start.polytech.one .

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