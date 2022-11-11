На первом в России аукционе-сателлите для начинающих коллекционеров выставят подлинник Валентина Серова за 6000 рублей

В России отмечается тенденция увеличения активности молодых коллекционеров предметов искусств. На фоне этого на арт-рынке появился новый уникальный формат аукциона-сателлита, призванный помочь новичкам преодолеть порог входа в коллекционирование с качественной графикой именитых художников по минимальным ценам — от 100 до 25 000 рублей. Первые онлайн-торги проведет Аукционный дом Клуба коллекционеров графики 13 ноября, где в частности будет за 6000 рублей выставлен на продажу подлинный офорт Валентина Серова «Мужик и баба с ребенком в телеге».

Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века «Женщина с младенцем» авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана, признанного мастера книжной иллюстрации и ксилографии. Это один самых дорогих лотов аукциона, эстимейт — 25 000 руб.

Любопытна серия старинных литографий XIX века, иллюстрирующих быт и моду знатных дам различных эпох. Именно это собрание под названием «Общая иконография костюмов IV — XIX вв» прославило их создателя — Рафаэля Жакмина (1821-1881), известного французского художника и гравера. Во всем величии в парадных облачениях на гравюрах предстали королева Англии Мария II, принцесса Елизавета Палатина Рейнская и немецкая принцесса Гедвига София Гольштейн-Готторпская, родная тетя Екатерины II. Эстимейт каждого листа серии — 4000 руб.

Редчайшей вещью аукциона называют работу мастерской Соловецкого монастыря «Преподобные Зосима и Савватий, Соловецкие чудотворцы». Литографию 1868 года можно приобрести за 5000 рублей.

В каталог также вошли произведения Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной, классиков ​​коллекционной детской иллюстрации, стоимость которой на «крупных» аукционах традиционно демонстрирует наибольший рост. На старте акварель Мавриной «К Пальчину» оценили в 10 000 руб, литографию Лебедева — в 4000 руб.

Интересны несколько работ Анны Остроумовой-Лебедевой, советской художницы и гравера, ученицы Ильи Репина и Василия Матэ. В коллекции сателлита два ее произведения, изображающие виды Ленинграда. Эстимейт ксилографии «Снасти» — 1000 руб, литографию «Три вида Ленинграда» доступна к приобретению за 5000 руб.

Аукцион-сателлит пройдет 13 ноября в онлайн-формате. Ознакомиться с лотами и узнать подробности о регистрации на участие можно в Telegram-канале Аукционного дома Клуба коллекционеров графики.

Рафаэль Жакмин. Мария

Рафаэль Жакмин. Елизавета

Владимир Лебедев. Детские головки

Татьяна Маврина. К Пальчину

Анна Остроумова-Лебедева. Снасти

Анна Остроумова-Лебедева. Три вида Ленинграда

Преподобные Зосима и Савватий, Соловецкие чудотворцы

Валентин Серов. Мужик и баба с ребенком в телеге

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