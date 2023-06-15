Поп-рок гимн всех выпускных

BUDNI и RADOPI устроили тусовку выпускников и записали совместный трек.

Новый трек для последних звонков. Ритмичный релиз о самом беззаботном времени в жизни. Соло на гитаре, ритм барабанов и смещение женского и мужского вокала. Звучание идеально переносит в атмосферу последней школьной вечеринки. Нарядные девочки, мальчики, которые готовы драться за их внимание. Все это есть в треке. А главное, громкие обещание перед тем, как отправится во взрослую жизнь.

«Обещали не забыть, обещали не забыть» - поют BUDNI и RADOPI.

BUDNI - молодая рок-группа, которая работает на стыке нескольких жанров, а именно гранжа, поп-панка и все это в синтезе с душевной гитарой. Музыканты отличаются лиричными треками и проникновенным звучанием.

RADOPI - женская поп-рок группа. Герлз бэнд отлично сочетает в своем творчестве нежные текста и бунтарское звучание. Хулиганский стиль запоминается и находит отклик у молодой аудитории.

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