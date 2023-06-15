Звездный винил: кто из инфлюенсеров предпочитает пластинки

Вы помните сцену из того самого грандиозного сериала «Секс в большом городе», где Кэрри и Мистер Биг стоят в своей шикарной квартире и выбирают какую пластинку будут слушать этим вечером. Любовные линии постоянно менялись, а страсть к старым пластинкам и хорошему вину оставалась неизменной. Alive Audio выяснил, что стоит за страстью к винилу у певицы Lina Lee, Тик–Токера Макса Алябина, репера Пика и фотографа Марии Кузьминой.

На волне моды на ретро виниловые проигрыватели и пластинки стали чаще появляться в фильмах. Винилом стали активно интересоваться известные музыканты, блогеры и актеры. Некоторые из них слушали пластинки, будучи детьми, другие – впервые услышали звук виниловой музыки, уже в зрелом возрасте. Alive Audio поговорил с инфлюенсерами для того, чтобы ответить на вопрос, почему во время глобальной диджитализации, казалось бы, «олдскульный» винил сейчас набирает популярность.

Lina Lee о вибрациях виниловой музыки и персональном таймере

Популярная исполнительница авторских композиций Lina Lee рассказала Alive Audio о своей любви к винилу. «Я поняла, что я и музыка одно целое в 15 лет, когда купила первую гитару на сэкономленные со школьных обедов деньги. Слушая композиции на виниле каждый день, я испытываю «физические» ощущения от музыки, ее вибрации и настроения, а главное – это возможность «подержать» в руках физическую составляющую музыки – винил». Также Lina поделилась интересным лайфхаком: «Я использую винил как таймер, так как знаю, сколько минут длится трек на каждой стороне всех виниловых пластинок».

Макс Алябин, звезда TikTok, набравший больше миллиона подписчиков за умение писать песни на ходу, о незаменимости винилового звучания

«Я вышел на сцену первый раз в 2,5 года. C детства крутился в шоу-бизнесе и уже тогда, в столь юном возрасте, понимал, с чем свяжу свою жизнь. Винил – это просто бальзам для ушей. Во-первых, приятный скрежет иглы по пластинке, который передаёт атмосферу прошлых лет. Во-вторых, – это звук. Качественное и приятное звучание, которое не заменит любой цифровой вариант музыки».

Мария Кузьмина о своих первых шагах в пластиночной жизни

А вот амбициозный фотограф из Москвы Мария Кузьмина, впервые заинтересовалась виниловыми проигрывателями только сейчас. «Мое знакомство с миром винила началось с проигрывателя Alive Audio Stories и «Черного альбома» группы «Кино». Музыка словно живая, вокруг совершенно иная атмосфера сразу, она словно обволакивает и хочется оторваться от всего безумного ритма, гаджетов, просто слушать и наслаждаться» – говорит Мария. Теперь они вместе с мужем выбирают, какими пластинками пополнять свою коллекцию. На очереди пластинки группы «Queen» – уже в ближайшее время уникальный экземпляр пополнит коллекцию.

Топовые стриминговые музыканты даже начинают выпускать альбомы на виниле. Например, популярный репер ПИКА, подаривший миру хит «Патимейкер», выпустил свой последний альбом на виниле. Репер ПИКА признался, что является фанатом винила и всего, что с этим связано.

Возможно, молодежь, приобщившаяся к вечному акту прослушивания винила, и является причиной сохранения актуальности пластинок, находясь в поиске все новых или хорошо забытых способов прослушивания музыки.

На сегодняшний день существует самое разнообразное количество вертушек на выбор за всю историю музыки. Возрождение винила вдохновляет нас, как производителей, переосмыслить традиционный дизайн проигрывателей, чтобы удовлетворить требования молодого поколения.

Руководитель отдела маркетинга бренда Alive Audio Михаил Пигульский пояснил, почему же на самом деле «пластиночная» жизнь набирает обороты среди молодого поколения:

Связь поколений – винил это отличный шанс окунуться в прошлое и на себе испытать те ощущения от музыки, которыми наслаждались наши родители, бабушки и их друзья. Возможно это даже шанс сблизиться с родными. Дизайнерский тренд – проигрыватель это не просто техника, это еще и предмет интерьера, который можно очень круто вписать и он будет радовать вас своим внешним видом. Например, модель в деревянном корпусе с двумя отдельно стоящими колонками Harmony идеально впишется строгий классический интерьер, а модель Stories в цвете Blanche создаст ламповую атмосферу в стиле лофт. Прагматичный подход – винил это крутое вложение средств, ведь пластинки дорожают с каждым годом, а некоторые релизы не так уж и просто найти. И приятно, и дальновидно. В девяностых годах, когда мир слушал музыку на кассетах и компакт-дисках, пластинки выпускали малыми тиражами. Поэтому стоимость винила тех лет стоит дорого, цены могут доходить даже до 100 тыс. рублей.

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