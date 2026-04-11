Звезда «Папиных дочек» Полина Айнутдинова запускает свой бренд одежды

Юная звезда отечественного кинематографа Полина Айнутдинова — известна зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые», выступила героиней подкаста Фонда поддержки регионального кинематографа «Снято в регионе». В своём интервью она рассказала о семье, школе, пояснила, почему ей больше нравится работать в регионах, а не павильоне, а также сформулировала секрет успеха и главные жизненные принципы, которые переняла у мамы. Приводим ключевые тезисы.
О сериале «Папины дочки»
- Мы завершили съёмки нового сезона в марте, я очень рада, что проект получил продолжение.
- С Настей Сиваевой, партнёршей по сериалу, мы очень сблизились на съёмках в Кисловодске. Там мы отлично провели время – в свободные от работы моменты гуляли, ездили на Эльбрус.
О популярности
- Популярность пришла после первого сезона «Папиных дочек». Я шла по торговому центру, ко мне подошла девочка – она уточнила, не та ли я самая актриса из «Папиных дочек», а потом попросила сфотографироваться с ней. В этот день ко мне с таким запросом обратилось ещё человек пять. Помню, что это были необычные ощущения – я даже не думала тогда, что сериал настолько популярный. Мне было очень приятно, радостно. Сейчас, конечно же, я привыкла и порой испытываю некоторые неудобства – людей, желающих пообщаться и сфотографироваться, стало в разы больше, я не могу просто прийти отдохнуть в детском игровом центре, парке развлечений. Например, не могла спокойно провести время с близкими в «Острове мечты». Признаться честно, иногда я говорю, что это не я, что люди обознались. За что приношу свои извинения!
О съёмках
- Когда учишь текст, запоминаешь новые слова, значение которых можно посмотреть потом в словаре. Если я забываю какое-то слово, то своими словами передаю смысл.
- Мне очень нравится ездить по разным городам. В павильоне всё понятно, в регионах можно узнать много нового о стране. Мне очень понравился дом-музей Лермонтова в Пятигорске. Режиссёрам я бы посоветовала снимать больше в наших регионах.
- Я хочу сыграть в драме.
Об образовании
- Я перешла в онлайн-школу, учусь в свободное время. Также дополнительно занимаюсь с репетиторами. Со своими одноклассниками не общаюсь, потому что практически не знакома с ними. Но у меня есть друзья – общения хватает.
- Образование нужно: если ты будешь безграмотным, вряд ли тебя будут приглашать на съёмки. Вообще я бы поставила образование на первое место. С необразованными людьми неинтересно общаться.
О семье
- Мама – мой менеджер, моя опора и поддержка. Это мой главный критик и фанат.
- Главный урок, которому меня научила мама, – быть честной и справедливой.
- Моим братьям и сестрам нравятся фильмы с моим участием, правда, смотреть их со мной невозможно. Я постоянно мешаю им своими комментариями, мол, вот здесь вырезано, здесь изначально было так и пр.
О планах и успехах
- Скоро запустится мой бренд одежды – «Мадам По». Там будут платья, пижамы, косметички и другие вещи для девочек.
- Знакомая сценарист пишет короткий метр, в котором я с удовольствием снимусь. Я никогда не снималась в короткометражном фильме, мне это было бы очень интересно. Плюс я знаю людей, которые будут снимать эту картину, – они очень талантливые и профессиональные.
- Чтобы добиться чего-то, нужно начать что-то делать. Надо идти вперед и не сдаваться. Моя сила в том, что я могу сниматься 24/7, я всегда иду вперед. И не сдаюсь, если у меня что-то не получается. Если меня не утвердили, значит, это роль не моя, значит, есть человек, которому она подходит больше.