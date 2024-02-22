В сети показали тизер-сцену комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой и Александром Робаком

Семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена (Анна Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил (Александр Робак) — врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Вадим Соснин) служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы. Смогут ли они поддержать мир в семье и сохранить порядок в районе?

«Ангелы района» — история, до боли знакомая каждому, которая окунет зрителя в воспоминания о родном дворе. В каждом из них удивительным образом жили и живут знакомые всем люди. Неважно, где именно вы родились, — у вашего подъезда точно сидели бабушки, собиравшие сплетни со всего района. Так и в первой тизер-сцене из сериала — «коренные» жительницы дома главных героев, пожалуй, куда больше знают о личной жизни семьи Шаталовых, чем сами Шаталовы.

«Ангелы района» — совместный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра Иви. Производством сериала занималась компания Star Media. Режиссером проекта выступил Эдуард Парри. Автор сценария – Максим Белозор. Продюсером стал Эдуард Алиев. Главные роли сыграли Анна Михалкова, Александр Робак, Фёдор Лавров, Александр Панкратов-Черный, Вадим Соснин, Анатолий Кот, Эвелина Мазурина, Ульяна Молдованова.