На премии SCAN Awards назвали лучших современных художников и проекты из Сибири, Урала и Дальнего Востока

Ежегодная премия в области современного искусства SCAN AWARDS — проект, созданный красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий — объявила победителей.

Премия отмечает художников и проекты из Сибири, Урала и Дальнего Востока, выделяя гранты общим фондом в 1,2 млн. рублей. Церемония вручения премий прошла 13 ноября в красноярском баре «Булгаков» — в день рождения ресторанной группы Berrywood Family, после чего открылась выставка работ-победителей, посмотреть которую можно до 1 декабря.

Победителями в номинации «Произведение года» (гранты в 150 тыс.руб) стали:

«Эос», Элина Гусарова (Красноярск);

«Долевая нить», Янина Болдырева (Новосибирск);

«Раздевалка», Татьяна Селивёрстова (Владивосток);

«Итого: 1 118 176 рублей и 4 копейки на производство 10 художественных проектов в период с 01.11.2017 по 01.11.2022 (из них закончено — 6, в работе — 1, статус неизвестен — 3)», Анастасия Богомолова (Екатеринбург)

Победитель в номинации «Открытие года» (грант 100 тыс.руб.):

Артем Ляпин (Иркутск)

Победитель в номинации «Художник года» (грант 250 тыс.руб.):

Данил Титов Danil Danot (Красноярск-Москва)

Победитель в номинации «Проект года» (грант 150 тыс.руб):

«Стрит-арт столицы», кураторская группа: Анна Андреева, Надя Котова-Крушинская и Юрий Аверин (Красноярск), Алина Зоря и Семён Некрасов (Санкт-Петербург)

«Красноярская премия» (150 тыс.руб) присуждена:

Выставка «Классноярск», оля осипова и Саня Закиров, Красноярск, Барнаул.

Также в рамках премии были присуждены специальные призы от соорганизатора «Сибирского института развития креативных индустрий». Право провести персональную выставку в галерее «Индустрия» в 2025 году получили художники: Сёмыч С,Б (Красноярск), Anna Bat, (Омск), Алина Долбилина (Красноярск), Андрей Шмалий (Красноярск), Лолита Моисцрапишвили (Томск), Ева Морра (Иркутск). Право стать участником нового проекта команды — мастерских с федеральными кураторами получили: Анна Шайдурова (Пермь), Гриша Шаров, (Красноярск), Николай Мамонтов (Омск), Арсений Прiвате (Красноярск),Иван Мясников (Иркутск), Дарья Чирова (Томск).

Победителей премии выбирал экспертный совет, в который вошли: искусствовед и куратор, заведующая фотографическим музеем «Дом Метенкова» Анастасия Мартынова, культуролог и исследователь, с 2022 по 2024 арт-менеджер и хранитель галереи «Арка» Ксения Суханова, художник, искусствовед, коллекционер, куратор Сибирского филиала ГМИИ им А.С.Пушкина Лукия Мурина, искусствовед, сооснователь галереи MYTH Ольга Профатило

Дмитрий Журкин, организатор премии SCAN AWARDS и ярмарки SCAN Fair:

«Ресторанная группа Berrywood Family является одним из трендсеттеров развития современного искусства в Сибири, развивая имидж Красноярска не только как гастро, но как арт-столицы региона. Премия — ещё один планомерный и важный шаг на пути роста индустрии».

Гостями премии стали: основатель Красноярского Клуба коллекционеров современного искусства Наталья Сипетая, куратор и искусствовед Лукия Мурина, шеф-редактор журнала «Искусство» Алина Стрельцова, художники Даниил Титов, Анастасия Безвершук, Саня Закиров, блогер Марианна Самсонова, дизайнер Вера Буц, дизайнер Анна Полякова, стилист Ирина Кузнецова, ведущая Анна Прохорова.

Вечер объявления победителей проходил в тематике «Малевич и русский авангард».