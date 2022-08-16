Последний полуфинал «Песен Победы» посвящен годовщине победоносного завершения Курской битвы

23 августа пройдет трансляция восьмого полуфинала музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей. Это последний из отборочных концертов перед решающим финалом, и он будет посвящен Дню воинской славы России, ознаменованному разгромом советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве на Курской дуге в 1943 году. Одно из ключевых сражений предрешило исход и Великой Отечественной, и Второй мировой войны.

Символично, что концерт начнется с жизнеутверждающей песни «Ты прошел всю войну до Берлина» современного автора Нины Ярновой. Композицию исполнит москвичка Татьяна Цуканова, выступающая в номинации «Любители». Конкурсантка служит в Следственном комитете Российской Федерации, но ее жизнь, по ее собственному признанию, давно и неразрывно связана с музыкой.

Следующим на сцену выйдет участник конкурса Родион Елисеев из Москвы, представляющий номинацию «Дети». Юноша споет хит «Есть только миг» композитора Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенева, который исполняли такие мэтры кино и эстрады, как Олег Даль, Иосиф Кобзон, Олег Анофриев и многие другие. Тем интереснее будет услышать эту песню в исполнении 18-летнего Родиона.

Немало авторов и сегодня пишут музыку и стихи на тему Великой Отечественной войны и Победы, подвига советского народа. Артистка Татьяна Ожиганова (г. Москва) выступит со своим произведением в номинации «Авторская песня». Композицию «Василечек» она посвятила матерям, не дождавшимся своих сыновей с войны.

Артисты концертного ансамбля Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе предстанут перед зрителями с романсом «Не уходи, побудь со мною» Николая Зубова. Этот романс часто звучал во время войны, и солдаты вспоминали дом, семью, своих любимых, мечтали о скором возвращении с фронта. Артисты выступят в номинации «Ансамбли».

Завершится концерт тоже очень символично – песней философского содержания «Не думай о секундах свысока» на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева. Впервые она прозвучала в знаменитом фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», после чего стала мегапопулярной. В полуфинале эту прекрасную песню споет Алексей Тихомиров, представляющий на конкурсе номинацию «Профессионалы».

На протяжении четырех месяцев зрители следили за конкурсом «Песни Победы», призванным напомнить о великом прошлом нашей страны, о легендарных песнях времен Великой Отечественной войны, познакомить нас с современными талантливыми артистами и авторами, а также нацеленным на патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое должно помнить о подвигах предков и передавать это знание в последующем своим детям и внукам. Заключительный полуфинал позволит зрителям открыть для себя еще несколько новых имен.

Онлайн-трансляция восьмого полуфинала состоится на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники». Начало в 20:00.

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