Последний ученик Маэстро «Белых роз»

Семён Розов - юный и довольно известный талантливый исполнитель, покоривший не одно сердце своим нежным и прекрасным голосом. Семён родился 22 декабря 2008 года в Твери. Музыкальная одарённость мальчика проявилась довольно рано. И уже в 1 классе родители его отвели в школу искусств. Там он успешно занимался вокалом, баяном и фортепиано. Певец и гармонист из Твери прославился на всю страну уже в 8 лет, выступив на шоу талантов «Синяя птица».

Одержав победу в одном из конкурсов, юному исполнителю предложили записать трек в одной из студии, и долго не раздумывая, было принято решение записать трек «Белые розы». Видео с песней из репертуара «Ласкового мая» получило положительные отзывы, и с тех пор его творческая биография начала пополняться свежими музыкальными проектами, а сам исполнитель стал вхож в звездные круги. После выступления на детских конкурсах, юному исполнителю поступали предложения принять участие в музыкальных телевизионных передачах « Ну-ка все вместе» и других. Постоянные выступления и участия в конкурсах стали для Семёна большой нагрузкой, но эти трудности не сломали его, а наоборот, закалили его характер.

Благодаря постоянному присутствию в публичном поле, талантливого исполнителя заметил Сергей Кузнецов, основатель «Ласкового мая», и в октябре 2020 года Сергей Кузнецов предложил Семёну сотрудничество. Совместная работа с Сергеем Кузнецовым была интересной и захватывающей, и конечно результат всегда был восхитительным. Талантливый и юный исполнитель стал для Сергея Кузнецова родным человеком, и он часто говорил: «Я ждал этот голос 20 лет…». Под руководством наставника, были записаны песни альбома «Июльский вечер» и начата работа над новым альбомом.

В мае 2021 года с туром в Тверь приехал Юрий Шатунов. На этом концерте Семёну посчастливилось исполнить одну из своих новых песен. Юный исполнитель выступил с огромным удовольствием, и в лучах софитов чувствовал себя довольно комфортно. Так состоялось первое знакомство Семёна с Юрием Шатуновым.

Совместная работа с Сергеем Кузнецовым активно продолжалась как дистанционно так и очно, они продолжали записывать в студии новые треки и снимать клипы, которые получили популярность среди слушателей.

В феврале 2022 года в Оренбург с туром приезжает Юрий Шатунов с концертом в ДК «Россия», где на одной сцене Юрий и Сергей Кузнецов знакомят зрителей и с Семёном Розовым. Мальчик исполняет одну из песен своего наставника и как всегда покоряет сердца слушателей.

К сожалению, на долю Семёна Розова выпали и трагические события. Летом 2022 года исполнитель почтил память кумира, мальчик присутвовал на похоранах Юрия Шатунова. Всё это время Семён поддерживал своего наставника Сергея Кузнецова и всегда был рядом. Это трагическое событие для всех было неожиданностью, но всё же совместная работа композитора и юного исполнителя продолжалась и набирала обороты.

4 и 5 ноября 2022 года, Семён Розов принимает участие в творческом вечере своего наставника Сергея Кузнецова. Концерты в Орске и в Оренбурге успешно прошли при полных залах. Для юного исполнителя эти выступления были очень значимыми, он от всей души исполнил песни своего любимого автора и наставника. Конечно тогда никто не мог и предположить, что через несколько дней, 7 ноября не станет Сергея Кузнецова…Мальчику пришлось нелегко принять всё это…Семён присутсвовал на прощании своего наставника и просто человека, который стал родным для него за это время.

За время совместной работы с Сергеем Кузнецовым, они записали почти 20 новых песен. Некоторые песни ещё даже не опубликованы и ждут своих премьер. Каждая из этих песен имеет свой смысл и свою собственную жизнь.

В настоящее время Семён Розов продолжает дальше работать и развивает свой собственный творческий путь. У него задорная и непринужденная манера пения и обоятельная улыбка, природный артистизм. Его песни всегда яркие и зажигательные. Очень хочется, чтобы творческая карьера Семёна развивалась успешно. Двигаться только вперед и никогда не останавливаться на достигнутом, продолжать блистать на сцене и радовать нас своим великолепным исполнением.

Ольга ШТАНГЕЕВА

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