Документальный сериал о корабле «Полтава», который лично строил Пётр I, вышел на PREMIER

В онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал показ документального сериала «Полтава» о грандиозном корабле времен императора Петра I, который сумели воссоздать в наши дни.

Корабль «Полтава» – это уникальное судно, построенное в Санкт-Петербургском адмиралтействе в 1712 году. Император Петр I лично принимал участие в строительстве «Полтавы». Создание этого корабля стало грандиозным по своим масштабам событием в истории России: он лег в основу флота страны. Работа Петра I наравне с другими строителями судна породила множество легенд и любопытных воспоминаний очевидцев.

Идея создать 54-пушечный корабль для российского флота была новаторской в те времена. И практически невыполнимой.

До наших дней из всего великого флота Петра I дошел лишь самый первый ботик, огромные линейные корабли не сохранились. Поэтому лучшие инженеры и плотники решили воссоздать легендарный корабль «Полтава» в натуральную величину и спустить его на воду. Эта задача оказалась трудной даже с нынешними современными технологиями. О том, как проектировали и строили «Полтаву» в наши дни – смотрите в документальном сериале онлайн-кинотеатра PREMIER.

Всего в сериале «Полтава» 4 серии. Режиссер – Андрей Кияница.

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