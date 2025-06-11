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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Post Meridiem открывает окно в Европу

editor
By editor
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post-meredium

Одна из самых атмосферных марок российской модной сцены делает уверенное движение в сторону Европы. Post Meridiem, бренд, ставший синонимом деликатной женственности и внутренней свободы, открывает новую главу — с запуском на территории Португалии. Недавно бренд официально стал частью глобальной fashion-платформы Farfetch, а с недавних пор коллекции Post Meridiem становятся доступны для жителей стран Евросоюза и Великобритании. Теперь поклонницы бренда обретают свои платья за пару дней доставки без дополнительных сборов и таможенных формальностей — лаконично, прозрачно, легко, как и сама эстетика бренда.

«Для нас это важный и долгожданный шаг. Мы не просто отправляем одежду за границу — мы делимся настроением. Тем самым мягким светом послеполуденного солнца, в котором родилась философия Post Meridiem», — говорит сооснователь бренда Post Meridiem Яна Плисткина.

– Что привело Post Meridiem в Португалию?

– Выбор этой страны — не только логистическое решение, но и тонкое совпадение темпераментов. Новый европейский онлайн-магазин предложит локальной аудитории тщательно отобранный ассортимент бренда: от вечерних образов до повседневных силуэтов, в которых живёт характер — сдержанный, но яркий. Построенная логистика обеспечивает оперативную доставку, а особые условия работы с ЕС позволяют избежать издержек, обычно связанных с трансграничной покупкой.

В каждой коллекции бренда ощущается диалог с временем: не спешить, не давить, не подстраиваться — просто быть. И, кажется, именно такой интонации сегодня не хватает глобальной моде.

Впереди — Европа

Португалия — первая, но не последняя остановка. В ближайших планах — расширение географии и появление Post Meridiem в пространствах европейских столиц. Но главной целью остается не масштаб, а сохранение того самого настроения: доверительного и очень живого.

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