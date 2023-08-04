Путешествие в любовь от Натальи Гордиенко и  Михаила Гуцериева

4 августа певица Наталья Гордиенко представила летнюю песню «На синих озёрах». Сочетание танцевальной музыки признанного хитмейкера — композитора Максима Фадеева со стихами титулованного поэта Михаила Гуцериева вылилось в искреннюю историю о первых чувствах и мыслях юной девушки, которая ждёт любви и верит, что станет для избранника центром Вселенной на всю дальнейшую жизнь.

Музыку к песне «На синих озёрах» написал композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Максим Фадеев. Мелодия получилась по-настоящему наполненной энергией летнего солнца, романтики и путешествий.

Песня «На синих озёрах» получилась по-девичьи нежная и сокровенная, летняя и зажигательная, — как и сама Наталья Гордиенко. Вера и любовь - вот что объединяет миллионы женских сердец, которые непременно поймают это настроение и будут напевать солнечный мотив, рисуя в воображении того, кто занял все мысли и душу героини.

«На синих озёрах» — мой ренессанс в карьере. Я рада, что моя новая песня после перерыва — в сотрудничестве с Михаилом Гуцериевым. Это всегда успех! Для меня всегда большая честь и очень волнительно исполнять песни на его стихи. В очередной раз стихи затронули самые глубокие и искренние чувства. Поэт очень тонко представляет жизненный поток энергии, наполняя его прекрасными эпитетами и трогательными метафорами, что без остатка раскрывает женскую душу. Именно такие произведения делают нашу жизнь добрее, мелодичнее и ярче», — говорит Наталья Гордиенко.

На синих озёрах есть земля,

Там город хрустальный в тайном месте.

Я ночью молилась за тебя,

Чтоб ты задержался в моём сердце.

В ближайшее время певица приступает к съёмкам видео на песню «На синих озёрах». Композиция уже звучит в эфире музыкальных радиостанций и доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

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