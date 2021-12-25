Выставка «Искусство без границ. Художники Оренбуржья» открылась в Музее-усадьбе «Измайлово»

24 декабря 2021 года в музее-усадьбе открылась выставка «Искусство без границ. Художники Оренбуржья». Это третья, заключительная часть масштабного выставочного проекта. Экспозиция знакомит с авторами, которые в разные годы увлекались абстрактным и сюрреалистическим искусством, а также использовали авангардные техники. Художники, представленные на выставке: Валерий Бартенев (1971), Валерий Газукин (1951-2014), Юрий Гилев (1951), Николай Иванов (1953) и Александр Курилов (1968).

Термин «Оренбургская художественная школа» «на законном основании» появился в искусствоведении только во второй половине ХХ века. Творческий симбиоз оренбургских и «приезжих» художников слился в единый коллектив ярких, талантливых личностей, разных по видению мира, темпераменту и художественному почерку. Здесь рождались блестящие произведения, ставшие классикой отечественного искусства, вписанные в историю культуры Оренбуржья и российского изобразительного искусства. Работы оренбургских мастеров представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном музее Востока, музеях современного искусства в Индии, Англии, Франции и США.

Действующий московский проект – не первая попытка осмыслить творчество оренбургских художников. В 1991 г. их работы показывали во Франции в городе Бланьяк, в 1999 г. – в Москве, а в 2008 г. – в Нижнем Новгороде. На первой выставке в рамках проекта «Искусство без границ» были представлены работы, выполненные в традициях русской реалистической живописи. На второй – яркие примеры постмодернизма.

Изменения в режиме работы в новогодние каникулы: 31 декабря 2021 г. и 1 января 2022 г. выставка будет закрыта для посетителей, с 2 по 9 января, включая 3 января, экспозицию можно посетить с 10:00 до 18:00.

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