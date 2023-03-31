Сунь Чуаньлинь: «Тенденции в мировой киноиндустрии меняются, и мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами и схожими темами»

На пресс-конференции в Международном мультимедиа центре «Евразия сегодня», посвящённой открытию Дней Пекинского фестиваля детского кино и телевидения в Омске заместитель декана факультета журналистики в колледже искусств Янчинского технологического института Сунь Чуаньлинь выразил мнение, что благодаря киноискусству народы России и Китая смогут сблизиться и понять друг друга.

«Мы, китайцы, очень многому учились у России. В нашей истории очень яркими личностями являются ваши режиссёры: Эйзенштейн, Пудовкин, Чухрай, Тарковский и другие. Для нас это не просто имена, они известны китайским кинематографистам. Кроме этого, в 1960-е годы группа китайских преподавателей училась во ВГИКе им. Герасимова, а уже их студенты затем стали известными кинематографистами, оказавшимися в первой волне китайского кино. Сегодня тенденции в мировой киноиндустрии меняются, и мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами, со схожими темами. Меняется техника, появляются новые технологии и способы кинопродакшна, но мы учим наших студентов не только этому. Важно позволить им творить и создавать самим, под руководством опытных кураторов. Конечно же, создаётся много фильмов и короткометражных картин о детях и всё больше студентов интересуются детскими фильмами, потому что можно показать социальные явления через призму детского восприятия, создав особое драматическое напряжение и ситуацию», − отметил Сунь Чуаньлинь.

Показы избранных работ Пекинского фестиваля детского кино и телевидения в Омске пройдут при поддержке партнеров Международного мультимедиа центра «Евразия сегодня» Международной сети TV BRICS и Школы телевидения телеканала «Продвижение».

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