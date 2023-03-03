Премьера драмы «Вздох» от Ким Ки Дука в онлайн-кинотеатре KION

В онлайн-кинотеатре KION выходит драма «Вздох» Ким Ки Дука, участвовавшая в основном конкурсе 60-го Каннского кинофестиваля. Ким — классик современного кино и известнейший режиссер корейской новой волны 2000-х наряду с Паком Чхан-уком, Поном Джун-хо, Ли Чхан-доном и другими. Главные роли в картине исполнили Чан Чэнь, Джи-а Пак и сам Ким Ки Дук. Тринадцатый полнометражный фильм Ким Ки Дука уже доступен пользователям онлайн-кинотеатра KION.

Домохозяйка Ён живет c неверным мужем, растит дочь и в свободное время лепит скульптуры из глины. Однажды она видит в новостях сюжет о заключенном Чан Чжине. Он уже дважды пытался совершить суицид, но от смерти его снова и снова спасало государство.

Ён приезжает к тюрьме, называет себя бывшей Чжина и добивается встречи.Так начинается их странный роман, ставший отдушиной для двух одиноких сердец. Но неожиданно о романе узнает муж Ён.

Ким Ки Дук был одним из наиболее известных корейских режиссеров с четким авторским стилем. Его главная тема — это ненависть человека к бытию, полном несправедливости и жестокости. Поэтому его герои постоянно оказываются в запертых пространствах или стиснуты жизненными обстоятельствами. Вырваться на «свободу» можно двумя способами — через физические страдания и смерть, или через любовь.

«Вздох» — тринадцатый фильм классика мирового кино Ким Ки Дука. Премьера картины состоялась в основном конкурсе 60 Каннского кинофестиваля. Это была одна из многочисленных номинаций режиссера, имевшего в копилке Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру («Самаритянка») и Золотого льва Венецианского кинофестиваля («Пьета»).

Роли исполнили: Чан Чэнь («Дюна»), Джи-а Пак («Весна, лето, осень, зима… и снова весна»), Кан Ин-хён («Квартира»), Ха Джон-у («Служанка») и сам режиссер.

Узнать, как развяжется узел роковой любви уже можно в онлайн-кинотеатре KION.

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