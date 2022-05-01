В Подмосковье стартовали съемки драмы «Невидимый мой»

История рассказывает о жене физика, который исчезает в ходе неудачного эксперимента, а события разворачиваются накануне ликвидации наукограда
Главную роль в фильме исполнит актриса Дарья Екамасова. Также в фильме будут задействованы актеры Владимир Селезнев, Михаил Тройник, Сергей Грузинов, Полина Райкина, Юлия Волкова, Максим Колосов, Ульяна Филатова. В фильме сыграют музыкант, фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша и актер, режиссер, заслуженный деятель искусств России Александр Адабашьян.
Оператором-постановщиком фильма выступает Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Человек из Подольска», «Сказки Пушкина»), художником – Руслана Османова («Амбивалентность», «Отпуск»). Креативный продюсер – Александра Жукова. Генеральный продюсер фильма – Денис Ковалевский. Производство осуществляет кинокомпания «Републик».
Съемки фильма проходят при поддержке Министерства культуры России. Локацией выбраны Пущино, Протвино, Серпухов и Троицк.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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