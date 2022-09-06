Премьера масштабной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева» на KION

Цифровая премьера исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева» из линейки KION Originals эксклюзивно состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, затем многосерийный фильм появится в эфире Первого канала. Это совместный проект кинокомпании «Дирекция кино», Первого канала и KION.

«Союз Спасения. Время гнева» — история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из Заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.

Масштабная историческая драма «Союз Спасения. Время гнева» — это приквел и сиквел «Союза Спасения» в одном проекте. В сериал частично вошли материалы фильма, снятого режиссером Андреем Кравчуком («Итальянец», «Адмирал») в 2018 году. Взрыв эмоций, сопровождавший выход фильма в прокат, подтвердил интуицию создателей, что речь идет о непрошедшем прошлом, и оно ждет продолжения. Специально для сериала “Союз Спасения. Время гнева” в 2020–2021 годах режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым были сняты абсолютно новые эпизоды.

«Союз Спасения. Время гнева» — проект редкого для отечественной исторической драмы масштаба. Соответствие эпохе находит свое отражение как в декорациях, так и в костюмах главных героев и актеров массовых сцен. Конец Александровской эпохи. «Золотой век» русской культуры. Мир «Горя от ума» и последних глав «Евгения Онегина» — время действия проекта.

Художники по костюму Екатерина Шапкайц и Дмитрий Андреев мастерски воссоздали наряды по моде времен декабристов и тонко прочувствовали драматическую направленность картины.

Масштаб проекта передается с помощью уникальных декораций: локации, представленные в сериале, воссозданы с исключительной точностью на базе реальных мест. Художник-постановщик Сергей Тырин создал живую динамичную среду, полностью погружающую зрителя в происходящее на экране. Практически весь проект был снят в экспедиции – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Псков, Подмосковье.

В сериале более ста персонажей. Около трех тысяч человек приняли участие в создании массовых сцен. Особенность кастинга проекта – после проб в нем снялись поклонники фильма из фандома «Союза Спасения», который возник после фильма и активно действует до сих пор.

Было сшито порядка 2 350 костюмов, не считая 100 персонажных костюмов. В целом для проекта было изготовлено более 1600 единиц постижа.

В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восставлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.

Роли в сериале «Союз Спасения. Время гнева» исполнили актеры Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и многие другие российские актеры.

Режиссеры сериала — Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Никита Высоцкий — сценарист фильмов «Высоцкий. Спасибо что живой», «Союз Спасения», совместно с Ильей Лебедевым – режиссёр сериала «Безопасность» («Дирекция Кино»).

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта:

– В фильм «Союз спасения» мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз Спасения. Время гнева». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает все, связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел «Союза спасения», а объем нового материала делает «Союз» чем-то вроде тизера сериала.

Анатолий Максимов, генеральный директор «Дирекции кино», продюсер сериала:

– Фильм «Союз Спасения» рассказывал, о том, что произошло, а сериал — о том почему.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала:

– Премьерой сериала «Союз Спасения. Время Гнева» мы продолжаем успешное сотрудничество с Первым каналом, с которым у нас сложилась традиция начинать новый сезон с яркого масштабного проекта. В прошлом году это был «Вертинский», тепло принятый и зрителями, и критиками. Благодаря «Союзу Спасения. Времени Гнева» линейка оригинальных проектов KION пополнится исторической драмой уникального масштаба. Многосерийный фильм первыми увидят пользователи онлайн-кинотеатра KION, затем проект встретится с телевизионной аудиторией в эфире Первого канала.

Никита Высоцкий, режиссер и автор сценария сериала:

– Это не дополнение фильма, а вновь написанный и снятый материал в формате киноромана. Теперь фильм стал лишь одной из глав этой истории. Это не просто попытка рассказать о героях, с которыми зритель уже знаком, а введение множества линий, новых героев, событий, конфликтов. Как говорили нам наши учителя: «Герои – это и есть носители идеи картины.

Леонид Бичевин, актер сериала:

– В сериале «Союз Спасения. Время гнева» стала более заметна любовная линия Муравьева-Апостола, он раскрывается не только как человек дела, но человек с чувствами, романтичный герой. Конечно, это обогащает персонажа и его образ, его историю. Я старался честно прожить его состояния и отношения с сослуживцами, с Анной, быть живым и интересным.

Илья Лебедев, режиссер сериала:

– Эта историческая эпоха очень красивая, завораживающая и, надо сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы создали в сериале. Мы очень много снимали на натуре – во дворцах, исторических зданиях.

Софья Эрнст, актриса сериала:

– В моей героине очень много от меня: ведь когда играешь персонажа, то отдаешь ему всего себя. Когда я играла в этом проекте, все клетки моего организма принадлежали моей героине. Для меня было важно показать мою героиню прекрасной, достойной женщиной, чтобы подчеркнуть мотивацию главного героя: он поступает согласно своим убеждениям даже, когда есть сильное препятствие – потерять такую женщину и такую любовь. Моей целью было для показать зрителю, как это работает.

Максим Матвеев, актер сериала:

– Личность Трубецкого в сериале раскрывается за счет сцен семейных: для меня дороги все сцены с его женой, по этим сценам я для себя внутренне определил, какой он. Он личность историческая, даже больше каноническая, образная – человек, который, что-то сделал – или не сделал. А вот то, каким он был вне этих рамок, очень интересно. Мы много знаем о его деятельности, но мало знаем о том, какой он в личной жизни.

Павел Прилучный, актер сериала:

– Я рад, что история «Союза спасения» продолжается. В событийную канву сериала вплетены истории ярких и многогранных личностей. Я играю роль полковника, брутального красавца Павла Пестеля. Он храбрый и идейный человек, думающий на несколько шагов вперёд. Не могу сказать, что я создавал своего персонажа с нуля, так как о нем сохранилось множество свидетельств и воспоминаний. Но его образ не так широко растиражирован, поэтому у меня была возможность наделить его какими-то своими чертами характера. Придумать героя, за которым могли бы пойти тысячи.

Фото — «Дирекция кино»

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