Пятый канал представляет премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой»

Она блистала при жизни, была эталоном элегантности и воплощением совершенного вкуса. Хепберн вошла в тройку самых стильных актрис мира. На фоне голливудских скандалисток вроде Мэрилин Монро она слыла образцом скромности. На самом деле личная жизнь Одри была очень бурной с большим числом романов и любовных скандалов.

Одри снималась для модных журналов, работала манекенщицей, танцевала в ночном клубе Ciro. Здесь она добилась больших успехов и стала законодательницей моды на маленькие бюсты. В клубе на одной из вечеринок Одри познакомилась с британским аристократом, лордом и завидным женихом Англии Джеймсом Хэнсоном. Их роман развивался стремительно, состоялась помолвка, но с венчанием пара не торопилась. А тут еще на девушку буквально посыпались предложения от режиссеров.

Студия «Парамаунт» предложила ей роль принцессы Анны в фильме «Римские каникулы», а её партнёром по фильму стал знаменитый красавец Грегори Пек. Публика мечтала их поженить. Они действительно были красивой парой, но, только на экране. Ревнивый жених потребовал немедленной свадьбы, только Одри выбрала кино, а уже сшитое свадебное платье актриса подарила подруге. За роль в «Римских каникулах» Хепберн получила свой первый «Оскар».

Фильм «Сабрина» подарил актрисе новый роман с Уильямом Холденом. По сценарию в него была влюблена героиня, и, как это часто бывает, актёры тоже влюбились друг в друга. Их чувствам не помешал тот факт, что Холден был женат и имел двоих детей. Ради Одри он готов был бросить семью. Но актер признался, что сделал операцию по стерилизации и больше не может иметь детей. Мечты Хепберн о семье разбились, у нее началась депрессия, спасала только работа.

Первым мужем актрисы стал Мел Феррер. Он был старше ее на 12 лет, интеллектуал и спортсмен. Но счастья в семье не случилось. Первый ребенок родился мертвым, а второго выносить не удалось. Популярность Одри росла пропорционально нарастающему раздражению Мела. Амбициозный супруг не желал быть просто «мистером Хепберн». Неудачи преследовали и саму Одри, которая снова ждала ребёнка. На съёмках фильма «Непрощённая» она повредила спину, упав с лошади. И этого ребёнка выносить не получилось. Только с третьей попытки Одри наконец стала матерью, но брак с Мелом трещал по швам. Муж всё чаще появлялся на публике в сопровождении других женщин. После 13 лет совместной жизни пара развелась, а у Хепберн снова началась депрессия. Выйти из нее и обрести уверенность в себе актрисе помог талантливый врач-психотерапевт Андреа Дотти. Он был влюблен в нее с 14-ти лет, с первого кадра «Римских каникул», а она думала, что в этом мужчине нашла все, в чем нуждалась последние годы. Только Андреа, женившись на кинозвезде, не хотел быть мужем домохозяйки. Желание Одри тихой семейной жизни его бесило. Дотти привык к светским развлечениям, и брак ему быстро наскучил. Бракоразводный процесс длился более двух лет.

Роберт Уолдерс влюбился в Одри как мальчишка с первого взгляда, когда увидел ее на обеде у друзей. Вот только она боялась снова обжечься и не торопилась отвечать на его чувства взаимностью. Мужчина терпеливо ждал…

Какое имя при рождении носила знаменитость? Почему она с детства мечтала о балете и всю жизнь считала себя плохой актрисой? На какую хитрость она пошла, чтобы ее грудь казалась больше? Правда, что в числе любовников «недотроги» золотого века Голливуда значился и Джон Кеннеди? Кто из известных модельеров создал тот самый знаменитый стиль для Одри? Почему одна из самых любимых актрис мира была так несчастна в семейной жизни? Из-за чего она потеряла многих своих детей? И кто стал последней любовью голливудской аристократки?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой» в пятницу, 9 сентября, в 00:10 на Пятом канале.

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