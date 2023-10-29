Скетчком ТНТ и Comedy Club Production стал самым продолжительным российским спин-оффом.

Сериал «СашаТаня» – спин-офф ситкома «Универ», который идет в эфире ТНТ с 2013 года и регулярно продлевается на новые сезоны - попал в Книгу Рекордов России и стал самым продолжительным спин-оффом за всю историю российского телевидения. «СашаТаня» не расстается со зрителями уже 10 лет и 5 дней. Свой рекорд сериал о дружной семье Сергеевых и их друзьях установил в год 25-летия канала ТНТ.

Диплом из рук главного редактора Книги Рекордов России Станислава Коненко получили исполнители главных ролей: Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян и креативные продюсеры - Максим Шкаликов и Алексей Иванов.

Станислав Коненко (главный редактор Книги Рекордов России): «Сериал “СашаТаня” по продолжительности такой же, как Книга Рекордов России, которая была создана 11 лет назад! Объявляю рекорд официально зафиксированным».

Валентина Рубцова (актриса, исполнительница главной роли - Тани Сергеевой): «Когда наш сериал объявили рекордсменом, я радовалась как ребёнок! Было чувство, будто выиграла свои творческие олимпийские игры. А ещё было столько слов любви от зрителей, от коллег, от любимых и родных, что в тот день я не могла уснуть до утра! Это не просто рекорд, это рекорд абсолютной любви наших зрителей! А это и есть самая главная мотивация!»

Каждый сезон сериала «СашаТаня» – это набор скетчей о всевозможных ситуациях, которые только могут случиться за годы семейной жизни. А сами сезоны объединены линейным сюжетом, и если в самом начале сериала Саша и Таня Сергеевы только начинали самостоятельную жизнь после университета и готовились брать ипотеку, то к девятому сезону они уже построили карьеры, отдали сына Алешку в школу и стали многодетными родителями.

Вместе с Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном в сериале снимаются Андрей Свиридов, Сергей Рудзевич, Алина Ланина, Шамиль Мухамедов, Лариса Баранова, Анастасия Уколова и другие.

«Книга рекордов России» посвящена удивительным достижениям россиян и стала символом мощи и силы нации, которая может преодолевать любые препятствия. Каждый рекорд говорит о том, что россияне не боятся вызовов и готовы на многое ради мечты. За 11 лет Книга рекордов России зафиксировала больше 4000 рекордов, а сертификаты были вручены известным политикам, деятелям культуры, спортсменам, артистам - Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу, Ольге Бузовой, Хабибу Нурмагомедову, Федору Конюхову и др.

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