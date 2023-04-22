Премьера оригинального сериала «Отчаянная невеста» в KION!

4 мая в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера оригинального сериала «Отчаянная невеста». В центре сюжета – влюбчивая документалистка Алиса в исполнении Анны Зайцевой. Комедийная драма расскажет о сложностях, с которыми наша современница сталкивается в поисках любви. Все пять серий проекта будут доступны зрителям в день премьеры.

33-летняя Алиса (Анна Зайцева) состоит в отношениях с женатым Лукасом (Пьер Бурель) и уверена, что возлюбленный вот-вот разведется. Однако мечты о совместном будущем с любимым рушатся, когда девушка узнает, что жена Лукаса ждет третьего ребенка. После скандального расставания мать Алисы (Юлия Ауг) убеждает дочь, что в ее тридцать с хвостиком шансов выйти замуж и родить практически не осталось, нужно торопиться. Мама уверена: пора заканчивать с поисками себя и бросать занятия в киношколе, чтобы сосредоточиться на поиске мужа. Мама и дочь заключают договор: в течение года Алиса должна найти мужа и забеременеть, иначе ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов). Паша – сын маминой подруги, умный, саркастичный и талантливый, которому также не везет в любви, и он компенсирует отсутствие отношений просмотром порно.

У Алисы нет ни карьеры, ни семьи, ни финансовой стабильности в жизни, но зато достаточно упорства. Главное – найти мужчину, который будет удовлетворять ее как духовно, так и физически: для раскрепощенной и открытой к сексуальным экспериментам Алисы последнее особенно важно. Свои поиски идеального кандидата она решает запечатлеть на камеру, чтобы затем превратить отснятый материал в курсовую работу для киношколы.

Главные роли в сериале исполнили актеры Анна Зайцева, Василий Михайлов, Юлия Ауг, Игорь Черневич, Пьер Бурель, Михаил Евланов и другие. Производством сериала занималась компания WISH Media совместно с онлайн-кинотеатром KION.

Анна Зайцева, актриса:

«Я бы хотела поблагодарить все своих партнёров за то, что набрались смелости и пошли со мной в это актерское путешествие и на откровенные сцены, которых было снято много, за поддержку и открытость. На площадке это было невероятно ценно, партнёрские взаимоотношения со всеми сложились очень хорошие. На момент съёмок я проходила через сложный и очень интересный опыт, и справилась благодаря поддержке группы и партнёров. В этом проекте для меня это то, что осталось самым ценным».

Анна Шалашина, продюсер:

«Очень рада выходу “Отчаянной невесты”. Мне дорог этот сериал и как продюсеру, и как женщине – я понимаю, о чем он, подключаюсь к героине. Многие женщины сталкивались с ситуациями, которые есть в нашем сериале – с общественным осуждением, поиске себя, влюбленностью и разочарованием».

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