Во Владимире открылся VII Кинофестиваль социального кино «Шередарь»

20 апреля во Владимире стартовал VII Кинофестиваль благотворительного и социального кино «Шередарь». Организатор – Благотворительный фонд помощи детям, перенесшим тяжелые заболевания, «Шередарь». Более 80 работ около 100 авторов со всей страны. включило в шорт-лист конкурса авторитетное жюри из профессионалов кино- и телеиндустрии. Победителей объявят 25 апреля.
Церемония открытия прошла в конференц-зале «Патриарший сад» города Владимира. На ней собрались около 50 авторов видеоработ, номинированных на конкурс, представители некоммерческих организаций, друзья, волонтеры и сотрудники фонда «Шередарь». Участников и гостей приветствовали Уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская, заместитель Министра культуры Владимирской области Олег Гуреев, члены жюри кинофестиваля - учредитель фонда «Шередарь» Михаил Бондарев, Президент форума, режиссер-документалист, доцент ВГИКа Виталий Калинин, председатель Попечительского совета фонда кинорежиссер, продюсер, актер Александр Баршак, оператор, продюсер Олег Кочубей. Ведущим церемонии стали российский актер театра и кино Оскар Кучера и волонтер фонда, актриса Валерия Ференец.
«Когда 8 лет мы начинали кинофестиваль социального кино, это было больше хоум-видео, и то что сейчас у нас 9 номинаций – и короткометражное социальное кино, и телесюжеты о благотворительности, и участвуют авторы-дети, и есть номинация о благотворительности с риском для жизни. Все это казалось невозможным. Но за эти годы кинофестиваль социального кино «Шередарь» рос, развивался. И сегодня у нас 80 работ-номинантов около 100 авторов! География участников охватывает всю страну – от Санкт-Петербурга до Благовещенска. Особенность фестиваля этого года в том, что мы вернулись на родину Руси и открываем здесь VII Кинофорум. Идея фестиваля возникла на Владимирской земле, и первый Кинфорум мы проводили здесь, потом – в Москве. Мы благодарны за поддержку администрации города и области и надеемся, что наш фестиваль здесь во Владимире станет культурной традицией», - отметил Виталий Калинин.
Затем он прозвонил в колокол и оповестил об открытии Кинофестиваля.
«Все годы я внимательно смотрел все работы, присланные на конкурс. И очень многому у вас научился. Я увидел, как возросло техническое и духовное наполнение работ – вы сами стали образованнее, мудрее, опытнее. И я верю, что вы меняете через вашего зрителя мир к лучшему», - сказал в своем приветствии участникам Михаил Бондарев.
Основная программа фестиваля - просмотр конкурсных работ, мастер-классы от профессионалов по различным направлениям видеопроизводства, а также традиционная высадка аллеи - пройдет в Детском оздоровительно-реабилитационном центре «Шередарь».
Объявление победителей, награждение и торжественное закрытие состоятся 25 апреля.
Ксения Девидсон сообщила, что фонд «Шередарь» уже этим летом начнет строить еще один реабилитационный центр на 120 человек – для 60 детей и 60 волонтеров. Он будет круглогодичным и позволит распространить помощь на нуждающихся в ней детей и взрослых не только после онкозаболеваний, но и после других перенесенных тяжелых диагнозов. И в понедельник, 24 апреля, будет заложен камень будущего центра. В событии примут участие почетные гости из города, области, столицы, представители фонда и жюри кинофестиваля, а также звездные друзья БФ «Шередарь».
«Для строительства нам нужна помощь всех и каждого. Мы надеемся на поддержку администрации города и области, партнеров по бизнесу, всех вас, потому что нам предстоит огромный кропотливый труд - привлекать средства, привлекать помощь, строить. И только вместе, сообща, с такими людьми как вы, кто снимает фильмы, ролики, рекламу, мы сможем сделать этот мир лучше и помочь еще большему количеству детей, которые нуждаются в помощи – нашей и не только», - сказала директор фонда.
«Шередарь» - это уникальное площадка, не имеющая аналогов в России. В условиях полностью доступной среды здесь проходят психолого-социальные программы для возвращения к жизни детей и их семей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями.
В 2016 году Фонд организовал кинофестиваль, который за 7 лет стал популярным и востребованным у сообщества некоммерческих организаций. Основная миссия кинофестиваля - через понятное кино сообщить миру о доступной помощи не только Шередарь, но и многих других организаций, и сделать этот мир добрее и лучше.
Многие неравнодушные деятели искусства в разные годы поддержали проведение фестиваля и приняли в нем участие: актрисы театра и кино Марина Александрова и Екатерина Климова, телеведущая Елена Лихоманова, радиоведущая Вера Кузьмина, актеры Камиль Ларин, Леонид Барац, Елизавета Арзамасова и другие.
В конкурсе участвуют кино-, теле- и видеоработы, поданные в 9 номинациях:
- Короткометражный игровой фильм;
- Короткометражный документальный фильм;
- Авторы-дети;
- Фильмы о благотворительных акциях и работе фонда;
- Социальные ролики и реклама;
- Short-фильм;
- Телевизионный сюжет или специальный репортаж на социальную или благотворительную тематику;
- Благотворительность с риском для жизни;
- Студенческий фильм.
Всего на конкурс поступило 213 заявок из 28 регионов страны, а также из Армении, Казахстана и Кыргызстана. К участию впервые присоединились авторы из Курганской области, республики Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ульяновской областей, а также Удмуртии. Свои видео-проекты на социальную или благотворительную тематику подали и выпускники первой онлайн-школы фонда «Шередарь». Она прошла с октября 2022 по апрель 2023 года.
Участники, чьи работы успешно прошли конкурсный отбор, были приглашены на очную программу Кинофорума, подведение итогов конкурса и закрытие. Их ждут отборочные просмотры, дискуссии, мастер-классы от профессионалов киноиндустрии, а также участие в традиционной высадке аллеи в Детском реабилитационном центре «Шередарь».
Кинофестиваль и киношкола «Шередарь» в 2022-2023 годах реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото из из архива БФ «Шередарь»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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