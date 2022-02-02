Премьера песни «Рядом с тобой» Ирины Летиной

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4 февраля 2022 года состоится премьера песни «Рядом с тобой» Ирины Летиной, которая известна благодаря ротациям на телеканалах Муз-Тв и Шансон-Тв, а также замечательному дуэту с артистом проекта «Голос» и «Главная сцена», уникальным певцом, музыкантом и мультиинструменталистом — Артуром Бэстом.

Ирина Летина-Рядом с тобой

«Рядом с тобой» — это свежее звучание нью- диско с нотками классической хаус-музыки и голосом русской Дуа Липы. Автором песни стал племянник Муслима Магомаева — певец и композитор Юрий Магомаев в тандеме с хитмейкером российских звёзд (Нюша, Зара, Доминик Джокер, Кай Метов, Н. Гулькина и др.), саундпродюсером Евровидения — Иваном Кит. Продакшн песни сделан в One Beat Studio — в одной из самых топовых студий в Москве.

Трек уже взяли в топовые плейлисты и чарты — отличный старт для молодой поп- певицы!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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