Солнце в гостях у Зимнего Волшебника

30 января 2022 года в Московской усадьбе Деда Мороза состоялся инклюзивный праздник для солнечных детей — ребят с синдромом Дауна и их родителей.

Мероприятие организовано совместно с благотворительным фондом Эвелины Бледанс «Мы все разные», Школой инклюзивного творчества «Танцующий дом», АНО Центр интеграции «Дом ходуном», Фондом поддержки гуманитарных и творческих инициатив «Движение».

В этот день дети и их родители отправились в сказочное приключение по теремам столичной резиденции Зимнего Волшебника, а после приняли участие в мастер-классе по росписи имбирного пряника.

Кульминацией праздника стал музыкальный спектакль «Солнечная Азбука» с участием актрисы и общественного деятеля Эвелины Блёданс, её сына Семена и юных актёров – детей с особенностями развития из школы Танцующий дом под руководством Сергея Фурсова.

Мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме принятия особых детей обществом, а также объединить семьи, в которых живут и воспитываются дети с синдромом Дауна, подарить им тепло и радость общения.

В завершении этого дня Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка поздравили всех гостей усадьбы с наступившим Новым годом. Праздник был наполнен волшебством, весельем и радостью. Надеемся, что такие события станут доброй традицией.

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