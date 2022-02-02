Культурные Среды: джаз и кинематограф

В роскошном пространстве одной из лучших столичных площадок — фешенебельном и славящемся отменой кухней ресторане MODUS состоялся очередной вечер проекта «Культурные Среды» Марии Тарасевич и Амарии.

Музыканты ESH Jazz Band и Анна Клесун исполнили лучшие композиции бразильской самбы и босса — новы. Этот коллектив хорошо известен любителям жанра высоким профессионализмом и смелыми импровизациями. Тёплый голос солистки и жаркая, проникновенная музыка далекого южного континента задали радостную атмосферу вечеру, на котором собрались постоянные зрители и участники «Культурных Сред» и новые гости проекта.

Программу продолжила блистательная Мариам Мерабова. В ее исполнении в уникальных аранжировках прозвучали песни из известных кинофильмов и сериалов и знаменитая «Любовь прохожая на сон». На днях певица отметила юбилей, 19 февраля состоится грандиозный сольный концерт Мариам Мерабовой в сопровождении симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского в «Зарядье». Яркое, исполненное артистизма выступление певицы на «Культурных Сред» в MODUS вызвало искренние овации.

За призы интеллектуальной викторины — годичную подписку от AMEDIATEKA и шоколад ручной работы развернулась настоящая битва. Призерами викторины стали Людмила Цирельман, Андрей Пожаров и Наталья Тингаева.

Партнёром мероприятия выступил стриминговый сервис AMEDIATEKA. Интеллектуальную викторину, посвящённую кинематографу, поддержало уникальными призами шоколадное ателье Аллы Комиссаровой.

Фото – Станислав КВАСКОВ

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