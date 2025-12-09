В Доме русского зарубежья провели вручение Премии Константина Коровина

В Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына 5 декабря 2025 года состоялся Международный круглый стол, посвящённый 164-летию великого русского художника Константина Алексеевича Коровина.

Мероприятие собрало ведущих искусствоведов, историков, экспертов, а также представителей культурных институтов из России, Франции и Узбекистана. Обсуждения экспертов коснулись творчества художника, документальных исследований событий жизни и деятельности, а также атрибуции работ художника.Модератором встречи выступила Галина Мерзликина, вице-президент Фонда Коровина.

Директора Дома русского зарубежья, Виктора Александровича Москвина поприветствовал участников и отметил важность сохранения и популяризации наследия русских художников, таких как Коровин, ведь в настоящее время его фигура является мостом, соединяющим Россию, Францию и Узбекистан.

Виктор Александрович рассказал о 30-и летии Дома русского зарубежья и поблагодарил за сотрудничество представителей Фонда Коровина и Центра «Культура для жизни».

Галина Мерзликина подчеркнула, что деятельность Фонда Коровина, основанного в 2015 году, направлена на сохранение дома художника в Охотино, популяризацию памяти о художнике, поддержку новых исследований и международного культурного диалога.

С приветственным словом также выступила вице-президент Фонда Наталья Булах, которая рассказав о истории создания Фонда и его основной деятельности, проведением многочисленных мероприятий, связанных с Домом Коровина в Охотино.

Тема круглого стола затронула ключевые аспекты творчества Коровина, его влияние на развитие русской живописи и театра, а также актуальные вопросы атрибуции его произведений.

Зоя Арриньон, глава французской культурной ассоциации «ЛА Ренессанс Франсез», представила доклад о влиянии Коровина на французскую культуру, подчеркнув его уникальное место в русско-французских культурных связях.

Искусствовед Галина Матвеева-Финкильштейн в своём выступлении рассказала о атрибуции произведений Коровина, приводя примеры из собственной практики.

Далее внимание участников круглого стола привлекла тема истории дачи Коровина в Охотино, представленная Натальей Булах, а также рассказ о новом музее Коровина в Гурзуфе, который рассказал директор музея Виктория Жигунова.

В основе этого музея личная коллекция семьи Сергея и Виктории Жигуновых, а также одно полотно французского периода творчества Константина Коровина, предоставленное для экспонирования одним из коллекционеров.

Ярким моментом дискуссии стало выступление Елены Пешковой, которая рассказала о деятельности Константина Коровина в Самарканде (Узбекистан) и о павильоне Средней Азии на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

Символично, что в рамках круглого стола также был поднят вопрос патриотизма, который был близок Коровину. Геннадий Ратников рассказал о службе и работе художника на фронте во время Первой мировой войны, где Константин Коровин служил в чине полковника и разрабатывал системы маскировки армии, а Наталья Булах поделилась уникальной находкой — фотопортретом Коровина с автографом, который открыл новые биографические детали его жизни.

В заключение мероприятия Галина Мерзликина и Ольга Туфекчи, вице-президенты Фонда Коровина объявили лауреатов Премии Константина Коровина.

Победителями 2025 года в номинации Общественные деятели «За вклад в сохранение и популяризацию памяти о Константине Коровине». стали:

Сергей Смирнов — заслуженный художник России;

Геннадия Ратникова — историк, исследователь жизни Константина Коровина.

В прошлом 2024 году лауреатами Премии Константина Коровина стали художники: Николай Мочальский, Сергей Марченко, Виталий Макаров, Наталья Делиева , Игорь Литвинов , Варвара Радькова, Екатерина Александрова, Мария Вакулко, Арина Верхозина, Абдула Халитов и общественные деятели: Любовь Агафонова, Виктор Москвин, Виктор Апухтин, Марина Забродская, Наталья Булах, Галина Мерзликина, Елена Пешкова, Сергей Жигунов, Андрей Мочальский и Валерий Дудаков,.

Организаторы мероприятия выразили уверенность, что традиции проведения таких встреч, а также награждения за заслуги в области культуры и истории искусства, продолжат укрепляться.

«Подобные мероприятия, играют важную роль в сохранении и распространении культурного наследия. Они не только способствуют укреплению профессиональных связей, но и помогают раскрывать новые аспекты творчества и жизни Константина Коровина, углублять знание о его работах и вдохновлять будущие поколения на изучение русского искусства и культуры», — отметила в заключительной речи Галина Мерзликина.

Организаторы: Фонд содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе»; Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни»;Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына.

Фото предоставлено организаторами мероприятия