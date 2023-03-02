В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера романтической комедии «Знакомство родителей» Майкла Джейкобса, номинанта на премию «Оскар». Обычно фильмы в этом жанре рассказывают истории любви молодых людей, но режиссер Майкл Джейкобс усложнил задачу – в его фильме любовь покорна всем возрастам. Главные роли исполнили Люк Брейси, Эмма Робертс, Ричард Гир и Дайан Китон. Трагикомедия о превратностях любви будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION 8 марта.

Мишель и Аллен пришли на свадьбу друзей, букет невесты летит в руки девушки, но его перехватывает ее молодой человек. Дома после кратковременных выяснений отношений разочаровавшаяся Мишель ставит ультиматум: у Аллена есть ровно двадцать четыре часа, чтобы решить, хочет ли жениться или нет.

Параллельно с ними Грейс и Сэм оказываются на одном киносеансе. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, приходят в ближайший мотель, снимают обручальные кольца с рук и задумываются, как они оказались в такой ситуации. Их супруги Говард и Моника в дорогом отеле наоборот расстаются после четырехмесячной связи. Тайное становится явным, когда Мишель и Аллен приглашают своих родителей на общий ужин.

В современном кинематографе тема отношений между людьми старшего возраста редко поднимается. Удача «Знакомства родителей» в расширении предубеждений и стереотипе о любви, которой якобы достойны только молодые. Режиссер Майкл Джейкобс успешно выполняет поставленную перед собой задачу с помощью известных, но уже взрослых актеров, ничуть не потерявших своей харизмы и таланта.

«Знакомство родителей» основано на пьесе Майкла Джейкобса, дебютирующего с полным метром. За его спиной множество наград за сериалы для телеканала Disney «Парень познает мир» (1993–2000) и «Истории Райли» (2014–2017). Так Джейкобс — номинант на премию «Оскар», его продюсерский проект «Телевикторина» (1994) привлек внимание академии в 1994 году.

Роли исполнили: Люк Брейси («По соображению совести»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Дайан Китон («Молодой папа»), Ричард Гир («Хатико: Самый верный друг»), Уильям Х. Мэйси («Фарго»), Сьюзен Сарандон («Тельма и Луиза»). Оператор фильма Стефан Ле Парк много работал на успешных сериалах — «Анатомия страсти» (2005–...) и «Детство Шелдона» (2017–...), композитор фильма Лесли Барбер приложила руку к саундтреку фильма «Манчестер у моря» (2016).

Над «Знакомством с родителями» работала опытная команда продюсеров. Рабочую группу возглавил Скотт Медник («300 спартанцев», «Черепашки-ниндзя 2»)

Узнать, чем закончатся любовные интриги, можно в онлайн-кинотеатре KION 8 марта.

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