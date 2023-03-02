Совместный кинопроект России и Казахстана «Скоро кончится лето» будет представлен в рамках Дней российского кино в Астане

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России проведет c 3 по 5 марта Дни российского кино в Казахстане под брендом Russian Film Festival. Кинопоказы, которые пройдут в Астане, включают пять российских картин: драмеди, комедии и анимация. Впервые в программе проекта Russian Film Festival – копродукция с государством СНГ, что отвечает стратегии РОСКИНО по содействию развитию совместного кинопроизводства со странами СНГ и продвижению таких проектов среди широкой зрительской аудитории.
Дни российского кино под брендом Russian Film Festival (RFF) проводятся в Казахстане уже третий год подряд. В 2022 году казахстанские поклонники кино могли познакомиться с работами российских режиссеров сначала в онлайн-формате на платформе онлайн-кинотеатра Иви, затем фестиваль проводился офлайн: в городе Алматы показали три российских картины. Дни российского кино в Казахстане стали одним из самых успешных мероприятий проекта RFF в 2022 году.
В этом году Russian Film Festival представит более насыщенную программу : зрители увидят пять фильмов разных жанров. Дни российского кино в Казахстане проводятся в сотрудничестве с международным культурным проектом «Русские сезоны».
Особое место в программе Дней российского кино занимает совместный кинопроект России и Казахстана, полнометражный дебют режиссера Яны Скопиной, уроженки Алматы, – комедийная драма «Скоро кончится лето». Картина станет первой копродукцией со страной СНГ в программе Russian Film Festival. Главную роль в фильме исполнил начинающий казахстанский актер Алихан Абильдин, получивший за эту работу приз «За лучшую мужскую роль» на международном кинофестивале «Евразия». Картина рассказывает историю одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе. Из окон звучит русский рок – музыка перемен. Казахский парнишка Баха безответно влюбляется, и чтобы понравиться юной красавице, он прибегает к разным методам, от подарков до гипноза. Проект «Скоро кончится лето» был представлен в секции копродукции на рынке российского контента Key Buyers Event 2020, организованном РОСКИНО. Художественным руководителем картины выступил режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
Также в программе Дней российского кино – авантюрная комедия о конфликте поколений «Молодой человек» Александра Фомина с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях; народная комедия «Семейный бюджет» Евгения Абызова, ироничное и остроумное пособие по ведению семейного бюджета и экономии. Для юных зрителей будут представлены два полнометражных анимационных фильма: захватывающий детский детектив «Финник», вошедший в ТОП-3 самых кассовых российских фильмов 2022 года, и «Плюшевый Бум!» – история о воре экстра-класса, похитившем уникальный рубин и спрятавшем его внутри плюшевого мишки по имени Бум, чтобы вывезти драгоценный камень из страны.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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