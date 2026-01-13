Сериал «САШАТАНЯ» возвращается с 10-м сезоном

На ТНТ возвращается любимый семейный ситком «САШАТАНЯ» — уже с десятым сезоном. Сергеевы выходят на новый жизненный уровень и снова оказываются в центре комичных, абсурдных и до боли знакомых ситуаций, где обычные бытовые заботы легко превращаются в настоящие приключения.

В новом сезоне Саша (Андрей Гайдулян) и Таня (Валентина Рубцова) прочувствуют все радости и сложности статуса многодетных родителей. Алёша будет разрываться между футбольным полем и школьной партой, а семье придётся учиться жить в режиме постоянной многозадачности. Тем временем Мише и Лиле предстоит переезд в спальный район, где спокойная жизнь быстро уступает место необходимости зарабатывать сразу на две квартиры — съёмную и ипотечную.

Гене и Зубовой пора выходить на новый этап отношений — по крайней мере, так считает Маргарита Алексеевна. В это же время Ева сталкивается с конкурентами по бизнесу, консьерж Нурик продолжает удивлять своими выходками, а офисные будни компании «Меридиан» остаются такими же нескучными, как и раньше.

Одним из сюрпризов нового сезона станет камео знаменитого кондитера Рената Агзамова, который появится в одной из первых серий.

Главные роли в сериале исполняют Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, а также Алина Ланина, Андрей Свиридов, Шамиль Мухамедов, Лариса Баранова, Александра Велескевич, Артемий Широков, Данияр Джумадилов и другие. Производством сериала занимается Norm Production по заказу Comedy Club Production.

«“САШАТАНЯ” — редкий пример сериала, который не просто удержался в эфире десять сезонов, а стал частью жизни зрителей. Эти герои взрослели на наших глазах — и вместе с аудиторией. Сериал давно перестал быть просто юмористическим, ведь здесь истории о настоящей поддержке, крепкой семье, ответственности и жизни, как она есть. Для ТНТ это по-настоящему культовый проект, и мы рады, что в десятом сезоне он звучит особенно честно и по-человечески», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

«Десятый сезон — это, с одной стороны, повод оглянуться назад, а с другой — возможность честно поговорить о том, где наши герои оказались сегодня. Наш сериал “САШАТАНЯ” взрослел вместе со зрителями, и сейчас в центре сюжета — семья в режиме постоянной многозадачности: дети, работа, деньги, усталость и радость, которые существуют одновременно. Нам важно было сохранить узнаваемый юмор, но сделать истории ещё ближе к реальной жизни — без попытки приукрасить или упростить её. Наверное, в этом и есть феномен сериала: он остаётся смешным ровно потому, что говорит о вещах, которые зрители хорошо знают на собственном опыте. В юбилейном сезоне мы действительно позволили себе чуть больше честности и точности в интонации — и именно это, как нам кажется, делает его особенно тёплым и живым», — рассказывают шоураннеры и продюсеры сериала Максим Шкаликов и Алексей Иванов.