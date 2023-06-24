Премьера в детском театре «Москвариума»: спектакль «Алиса в стране подводных чудес»

17 июня в детском интерактивном театре «Ламантин» в «Москвариуме» состоялась премьера нового спектакля - «Алиса в стране подводных чудес» для детей от 3 до 8 лет и их родителей. Спектакль будет идти до 31 августа.

Интерактивный спектакль - это уникальный формат, где нет зала и сцены, а маленькие зрители становятся частью спектакля, наравне с артистами. Вместе со сказочными героями дети вовлекаются в сюжет и время пролетает незаметно. В спектакле «Алиса в стране подводных чудес» зрителям предстоит помочь разгадать все загадки, спастись от опасных акул-ищеек и освободить заколдованных обитателей морских глубин с помощью волшебной мыльной пены.

«Алиса в стране подводных чудес» - уже четвертый спектакль в «Ламантине». Каждая постановка в театре - уникальная адаптация интересных детям сюжетов, которые выбираются совместно с командой «Москвариума», под атмосферу подводного мира. Каждая история учит юных зрителей относиться с заботой к природе и ее разнообразным обитателям. Так, предыдущее представление рассказывало историю обитателей океанариума - полюбившихся всеми выдр Бени и Фени. В театре используется яркое и зрелищное художественное оформление: 20 приборов художественного света, медиаэкран, мыльные пузыри и многое другое. В спектаклях задействованы профессиональные актеры МХАТа, а режиссером театра выступает известная актриса Людмила Мунирова.

Театр начал свою работу 3 года назад, и за это время его посетили более пяти тысяч маленьких гостей.

«Прививать интерес к различным представлениям важно как можно раньше. Это имеет большое значение для общего развития, для социализации. Но маленьким детям сложно сидеть на месте более 10 минут, поэтому мы решили использовать интерактивный формат, чтобы было нескучно и интересно», - прокомментировали в пресс-службе «Москвариума».

Спектакли проходят по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11:00, 15:00 и 16:30, сопровождение ребенка взрослым обязательно. Продолжительность спектакля - 40 минут. В ходе каждого сеанса фотографы делают памятные снимки. Уютное пространство театра рассчитано на 30 детей.

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