Студент ГИТИСа Уланбек Омуралиев представил в Бишкеке саунд-драму по повести Айтматова

Спектакль по повести киргизского писателя Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке» показали на сцене Киргизского национального академического драмтеатра им. Т. Абдумомунова в Бишкеке.





В творческую постановочную команду вошли режиссёр, ассистент-стажёр факультета новых направлений сценических искусств ГИТИСа Уланбек Омуралиев, художник, выпускник РГИСИ Алан Саймин и хореограф, выпускник балетмейстерского факультета ГИТИСа Иван Межевикин. Композитор – Айнура Качкынбек кызы.

Чингиз Айтматов написал суровую правду о нас, обычных грешных, совсем неидеальных. В этой повести шофёр Ильяс очень горячо обжёгся, сам признал вину сполна и понял, что жизнь свою сгубил. Ильяс и Асель поженились против воли родителей и сбежали. Девушка пожертвовала всем ради любви. Ей было очень горько, когда Ильяс предал её и их сына. Понять и полюбить, собрать заново рассыпавшиеся кусочки сердца Асели смог человек, который знает, что семья – это самое дорогое.

Особенность постановки в том, что действие происходит под звуки оркестра, который находится на сцене. Саунд-драма – это новый театральный жанр для Кыргызстана. На репетиции спектакля у артистов было всего полтора месяца. Подготовка же к постановке длилась годами.

«Было снято очень много фильмов по произведению Айтматова и поставлено много спектаклей. Инсценировку я писал год и 8 месяцев. Нужно было придумать некий ход. Я не смотрел спектакли и фильмы по произведениям писателя, чтобы свежим, другим взглядом посмотреть на его текст», – делится режиссёр-постановщик Уланбек Омуралиев.

Дипломная постановка Уланбека Омуралиева – совместный проект Киргизского национального академического драмтеатра им. Т. Абдумомунова и Российского института театрального искусства – ГИТИС при участии Фонда поддержки и развития театрального образования. Спектакль получил положительную оценку критиков и вошёл в постоянный репертуар театра.

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