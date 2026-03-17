В Москве отреставрируют знаменитую Типографию Сытина

Девелопер приобрёл участок площадью 1,8 гектара в Замоскворечье по адресу: ул. Пятницкая, д. 71/5. Здесь расположены 8 зданий площадью 38,5 тыс. кв. метров. В том числе 3 корпуса Товарищества печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина — объекта культурного наследия. Sminex отреставрирует их и построит рядом новые жилые дома. На территории создаст для жителей приватный зелёный двор-парк и насыщенную инфраструктуру.

Перфекционисты Fine Development пополнили свой портфель очередной площадкой в историческом центре Москвы и укрепили лидерство в высшем ценовом сегменте рынка недвижимости. Сейчас Sminex строит и проектирует больше 490 тыс. элитных кв. метров. Кроме того, лидирует по объёму восстанавливаемых исторических зданий в центре Москвы, их общая площадь — 15,3 тыс. кв. метров. Ранее девелопер завершил реставрацию объектов культурного наследия: «Городской усадьбы в Орлово-Давыдовском» и исторических особняков «Ильинки 3/8».

«Историческое Замоскворечье — тихий район с атмосферой старинной купеческой Москвы, где культурное наследие красиво сочетается с современностью. Нам хорошо знакома эта локация. Мы построили здесь камерный дом „Малая Ордынка, 19“, а в прошлом году совсем рядом ввели „Лаврушинский“ с лучшими видами на Кремль. Наш новый проект на Пятницкой улице отличается знаковыми архитектурными элементами своего времени и исторической составляющей. В стенах типографии Ивана Сытина в начале прошлого века работал Есенин, печатались Горький и другие великие писатели. Мы отреставрируем эти здания и вдохнём в них новую жизнь, наполнив всеми атрибутами нашего фирменного подхода Fine Development», — рассказал вице-президент по продукту Sminex Александр Лагутов.

Типографию самого известного из дореволюционных российских книгоиздателей Ивана Сытина построили в конце XIX — начале XX века. Главный и один из производственных корпусов спроектировал мастер промышленной архитектуры Адольф Эрихсон при участии инженера Владимира Шухова. Второй производственный корпус — не менее выдающиеся зодчие Флегонт Воскресенский и Фёдор Рыбинский.

Сохранившиеся здания — памятники культуры. Они давно не используются в производстве полиграфической продукции. Типография Сытина — сегодня АО «Первая Образцовая типография» — ведёт деятельность на других своих площадках, оснащённых современным оборудованием, — в Чехове, Ульяновске и Кирове.

Sminex восстановит архитектурный облик зданий в Москве и наделит их жилой функцией. В главном корпусе отреставрирует фасад в стиле модерн со сложными фигурными аттиками и полукруглыми окнами. Акцентирует внимание на парадном готическом входе и подчеркнёт исторические элементы — архитектурное навершие, облик которого исказили при надстройке пятого этажа, центральную парадную лестницу с ажурным ограждением и роскошным вторым светом.

В новых домах предполагается широкий выбор лотов для жизни — от классических квартир до пентхаусов с видами на историческую Москву, Кремль и храм Христа Спасителя. На первых этажах Sminex расположит ретейл с доступом исключительно с внешних улиц. Разнообразное окружение дополнит приватной инфраструктурой — собственным фитнесом, детскими развивающими пространствами и клубной гостиной. В пешей доступности от площадки находятся Малый театр, ландшафтный парк Павелецкого вокзала и Парк Горького, Государственная Третьяковская галерея и «Музеон» с Новой Третьяковкой, Московский международный Дом музыки, РЭУ имени Г. В. Плеханова — один из ключевых федеральных экономических университетов страны, Озерковская и Шлюзовая набережные.