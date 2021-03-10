«Мифический муж» в театре МХАТ им. М. Горького. 10‑я премьера сезона!

18 и 19 марта в МХАТ им. М. Горького состоится десятая премьера сезона — «Мифический муж». Режиссер и автор пьесы – заслуженный артист РФ Сергей Десницкий, мхатовский режиссер – создал спектакль на основе реальной переписки великого писателя Антона Чехова с великой актрисой Ольгой Книппер.
Секреты семейной пары могут десятилетиями пылиться в шкафу. Но однажды находится исследователь, и тайная дверь открывается. И уже нет черного и белого, виновного и жертвы, плохого и хорошего. «Мифический муж» — пьеса, написанная на основе переписки двух важнейших для МХАТ людей, Антона Чехова и Ольги Книппер. Документальный рассказ о человеческих отношениях: один прощает и ждет, другая — живет страстями. Была ли у Чехова и Книппер семья в обычном смысле этого слова? Было ли счастье? Как его измерить и нужно его измерять, если любовь помогает созидать? Старейший актер и режиссер Художественного театра Сергей Десницкий открывает новые страницы в истории этого, как оказалось, непростого супружества.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:
Фраза классика Серебряного века «когда б вы знали, из какого сора растут стихи» на самом деле имеет отношение не только к поэзии, но и к драматургии. Чехов – наш любимый и дорогой автор. Мы бесконечно счастливы реконструировать и «Три сестры», и сделать «Вишневый сад» с декорациями Серебровского, и обсуждать в будущем другие пьесы Чехова. При этом надо быть честным, внимательным, бескомпромиссным, не бояться ничего – ни разговора о любовницах и любовниках, ни разговора о связи творчества с личной жизнью, ни разговора о болезнях, об усталости, о человеческой физике. Ведь именно они очень сильно повлияли на ту или иную сцены «Вишневого сада» — пьесы, которая через десятилетие стала классикой русского театра. Но любой разговор о личном, о биографии, о документах – это страшное искушение для автора впасть в оценочные суждения. Поэтому нужны люди, которые имеют право заниматься такими пьесами, биографиями, документами. Сергей Глебович Десницкий, безусловно, этим правом обладает: замечательный мхатовский актер и режиссер, человек, восстанавливавший в 70‑е годы прошлого века «Три сестры» Немировича и «Синюю птицу» Станиславского. Зрители узнают много нового и неожиданного о судьбах двух великих людей. И это поможет им понять что-то важное про бессмертные пьесы, которые сделали Чехова самым популярным драматургом в мировом театре.
Сергей Десницкий. Человек, который прослужил в Художественном театре более сорока лет и, будучи студентом 1 курса Школы-студии МХАТ, во время юбилейного вечера театра был представлен Книппер-Чеховой.
Восемнадцать лет назад Сергей Глебович написал пьесу «в стол». За это время она повзрослела, отметила свое совершеннолетие, и оказалась очень актуальна: поменялось общество, поменялся театр, изменились отношения людей. То, что двадцать лет назад казалось смело, сегодня стало рутиной и обыденностью. Даже сам автор теперь иначе смотрит и на своих героев, и на их отношения. Была ли это любовь? Какие плоды она дала самим супругам и русскому театру? С одной стороны — вереница женщин Чехова, «женщин из прошлого», с другой стороны — «Вишневый сад», который Чехов написал для жены и под давлением жены.
И вся эта личная история, как документ в документе, — на фоне того, что в реальности происходило в Художественном театре. Чистейшей речью ушедшей эпохи (Десницкий полностью сохранил стиль той, старой, России). Зритель увидит мхатовскую традицию и уникальный режиссерский стиль Художественного театра, поскольку Сергей Десницкий – последователь школы Станиславского.
Режиссер, заслуженный артист РФ Сергей Десницкий:
Когда я начинал писать пьесу, думал, что не смогу преодолеть неприязнь к Книппер. Но однажды понял: так нельзя. Да, конечно, если бы не этот брак – может быть, Чехов прожил бы еще год-два. Но, с другой стороны, ведь именно благодаря Книппер театр имеет «Три сестры» и «Вишневый сад»: они написаны для нее. На мой взгляд Чехов совершил подвиг. Тяжелобольной человек, превозмогая чудовищные муки смертельной болезни, сумел завершить пьесу, которая впоследствии определила путь развития мирового театра ХХ века. Премьера «Вишневого сада» состоялась за полгода до кончины писателя и драматурга.
Еще одна важная особенность премьеры: над ним работал советский, американский театральный художник, сценограф Александр Окунь. Выпускник Художественной Школы при институте им. Сурикова, Школы-Студии им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького, после Аспирантуры Александр Леонидович работал в Школе-студии МХАТ на факультете «Сценографии и театральной технологии», где читал студентам в том числе оригинальный курс «Композиция сценического пространства». Параллельно с преподавательской деятельностью работал в московских театрах: в МХАТ, Театре Сатиры, Маяковского, Пушкина, Вахтангова, Ермоловой, на Малой Бронной и многих других. В общей сложности, к 1981 году Александр Окунь сделал декорации и костюмы к восьмидесяти спектаклям. В США с его участием было выпущено около пятидесяти постановок, в том числе – мюзикл «Роза», который поставил великий бродвейский режиссер Принс. С 1984 года Александр Окунь является членом организации United Scenic Artists of America (аналог «Союза театральных деятелей России»).
Художник, сценограф Александр Окунь:
Композиция спектакля – вопрос сложный. Идеальную напряженность пространства создает композиция креста. Стоит актеру войти из центра, как весь зрительный зал устремлен на него: кто вошел? Кто ушел? Точно так же работает литургия в храме – веками проверенное действо. Для динамики, перемен действия будут служить театральные ширмы, на которых мы расположим документальные фотоколлажи, передающие дух времени и ощущение непростых, но ярких отношений между великим писателем и великой актрисой. Финал спектакля тесно связан с декорационным решением. Он будет абсолютно неожиданным.
Продолжительность: 2 часа с антрактом.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.