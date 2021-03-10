«Мифический муж» в театре МХАТ им. М. Горького. 10‑я премьера сезона!

18 и 19 мар­та в МХАТ им. М. Горь­ко­го состо­ит­ся деся­тая пре­мье­ра сезо­на — «Мифи­че­ский муж». Режис­сер и автор пье­сы – заслу­жен­ный артист РФ Сер­гей Дес­ниц­кий, мха­тов­ский режис­сер – создал спек­такль на осно­ве реаль­ной пере­пис­ки вели­ко­го писа­те­ля Анто­на Чехо­ва с вели­кой актри­сой Оль­гой Книппер.

Сек­ре­ты семей­ной пары могут деся­ти­ле­ти­я­ми пылить­ся в шка­фу. Но одна­жды нахо­дит­ся иссле­до­ва­тель, и тай­ная дверь откры­ва­ет­ся. И уже нет чер­но­го и бело­го, винов­но­го и жерт­вы, пло­хо­го и хоро­ше­го. «Мифи­че­ский муж» — пье­са, напи­сан­ная на осно­ве пере­пис­ки двух важ­ней­ших для МХАТ людей, Анто­на Чехо­ва и Оль­ги Книп­пер. Доку­мен­таль­ный рас­сказ о чело­ве­че­ских отно­ше­ни­ях: один про­ща­ет и ждет, дру­гая — живет стра­стя­ми. Была ли у Чехо­ва и Книп­пер семья в обыч­ном смыс­ле это­го сло­ва? Было ли сча­стье? Как его изме­рить и нуж­но его изме­рять, если любовь помо­га­ет сози­дать? Ста­рей­ший актер и режис­сер Худо­же­ствен­но­го теат­ра Сер­гей Дес­ниц­кий откры­ва­ет новые стра­ни­цы в исто­рии это­го, как ока­за­лось, непро­сто­го супружества.

Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель МХАТ им. М. Горь­ко­го Эду­ард Бояков:

Фра­за клас­си­ка Сереб­ря­но­го века «когда б вы зна­ли, из како­го сора рас­тут сти­хи» на самом деле име­ет отно­ше­ние не толь­ко к поэ­зии, но и к дра­ма­тур­гии. Чехов – наш люби­мый и доро­гой автор. Мы бес­ко­неч­но счаст­ли­вы рекон­стру­и­ро­вать и «Три сест­ры», и сде­лать «Виш­не­вый сад» с деко­ра­ци­я­ми Сереб­ров­ско­го, и обсуж­дать в буду­щем дру­гие пье­сы Чехо­ва. При этом надо быть чест­ным, вни­ма­тель­ным, бес­ком­про­мисс­ным, не боять­ся ниче­го – ни раз­го­во­ра о любов­ни­цах и любов­ни­ках, ни раз­го­во­ра о свя­зи твор­че­ства с лич­ной жиз­нью, ни раз­го­во­ра о болез­нях, об уста­ло­сти, о чело­ве­че­ской физи­ке. Ведь имен­но они очень силь­но повли­я­ли на ту или иную сце­ны «Виш­не­во­го сада» — пье­сы, кото­рая через деся­ти­ле­тие ста­ла клас­си­кой рус­ско­го теат­ра. Но любой раз­го­вор о лич­ном, о био­гра­фии, о доку­мен­тах – это страш­ное иску­ше­ние для авто­ра впасть в оце­ноч­ные суж­де­ния. Поэто­му нуж­ны люди, кото­рые име­ют пра­во зани­мать­ся таки­ми пье­са­ми, био­гра­фи­я­ми, доку­мен­та­ми. Сер­гей Гле­бо­вич Дес­ниц­кий, без­услов­но, этим пра­вом обла­да­ет: заме­ча­тель­ный мха­тов­ский актер и режис­сер, чело­век, вос­ста­нав­ли­вав­ший в 70‑е годы про­шло­го века «Три сест­ры» Неми­ро­ви­ча и «Синюю пти­цу» Ста­ни­слав­ско­го. Зри­те­ли узна­ют мно­го ново­го и неожи­дан­но­го о судь­бах двух вели­ких людей. И это помо­жет им понять что-то важ­ное про бес­смерт­ные пье­сы, кото­рые сде­ла­ли Чехо­ва самым попу­ляр­ным дра­ма­тур­гом в миро­вом театре.

Сер­гей Дес­ниц­кий. Чело­век, кото­рый про­слу­жил в Худо­же­ствен­ном теат­ре более соро­ка лет и, будучи сту­ден­том 1 кур­са Шко­лы-сту­дии МХАТ, во вре­мя юби­лей­но­го вече­ра теат­ра был пред­став­лен Книппер-Чеховой.

Восем­на­дцать лет назад Сер­гей Гле­бо­вич напи­сал пье­су «в стол». За это вре­мя она повзрос­ле­ла, отме­ти­ла свое совер­шен­но­ле­тие, и ока­за­лась очень акту­аль­на: поме­ня­лось обще­ство, поме­нял­ся театр, изме­ни­лись отно­ше­ния людей. То, что два­дцать лет назад каза­лось сме­ло, сего­дня ста­ло рути­ной и обы­ден­но­стью. Даже сам автор теперь ина­че смот­рит и на сво­их геро­ев, и на их отно­ше­ния. Была ли это любовь? Какие пло­ды она дала самим супру­гам и рус­ско­му теат­ру? С одной сто­ро­ны — вере­ни­ца жен­щин Чехо­ва, «жен­щин из про­шло­го», с дру­гой сто­ро­ны — «Виш­не­вый сад», кото­рый Чехов напи­сал для жены и под дав­ле­ни­ем жены.

И вся эта лич­ная исто­рия, как доку­мент в доку­мен­те, — на фоне того, что в реаль­но­сти про­ис­хо­ди­ло в Худо­же­ствен­ном теат­ре. Чистей­шей речью ушед­шей эпо­хи (Дес­ниц­кий пол­но­стью сохра­нил стиль той, ста­рой, Рос­сии). Зри­тель уви­дит мха­тов­скую тра­ди­цию и уни­каль­ный режис­сер­ский стиль Худо­же­ствен­но­го теат­ра, посколь­ку Сер­гей Дес­ниц­кий – после­до­ва­тель шко­лы Станиславского.

Режис­сер, заслу­жен­ный артист РФ Сер­гей Десницкий:

Когда я начи­нал писать пье­су, думал, что не смо­гу пре­одо­леть непри­язнь к Книп­пер. Но одна­жды понял: так нель­зя. Да, конеч­но, если бы не этот брак – может быть, Чехов про­жил бы еще год-два. Но, с дру­гой сто­ро­ны, ведь имен­но бла­го­да­ря Книп­пер театр име­ет «Три сест­ры» и «Виш­не­вый сад»: они напи­са­ны для нее. На мой взгляд Чехов совер­шил подвиг. Тяже­ло­боль­ной чело­век, пре­воз­мо­гая чудо­вищ­ные муки смер­тель­ной болез­ни, сумел завер­шить пье­су, кото­рая впо­след­ствии опре­де­ли­ла путь раз­ви­тия миро­во­го теат­ра ХХ века. Пре­мье­ра «Виш­не­во­го сада» состо­я­лась за пол­го­да до кон­чи­ны писа­те­ля и драматурга.

Еще одна важ­ная осо­бен­ность пре­мье­ры: над ним рабо­тал совет­ский, аме­ри­кан­ский теат­раль­ный худож­ник, сце­но­граф Алек­сандр Окунь. Выпуск­ник Худо­же­ствен­ной Шко­лы при инсти­ту­те им. Сури­ко­ва, Шко­лы-Сту­дии им. В.И. Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко при МХАТ СССР им. М. Горь­ко­го, после Аспи­ран­ту­ры Алек­сандр Лео­ни­до­вич рабо­тал в Шко­ле-сту­дии МХАТ на факуль­те­те «Сце­но­гра­фии и теат­раль­ной тех­но­ло­гии», где читал сту­ден­там в том чис­ле ори­ги­наль­ный курс «Ком­по­зи­ция сце­ни­че­ско­го про­стран­ства». Парал­лель­но с пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью рабо­тал в мос­ков­ских теат­рах: в МХАТ, Теат­ре Сати­ры, Мая­ков­ско­го, Пуш­ки­на, Вах­тан­го­ва, Ермо­ло­вой, на Малой Брон­ной и мно­гих дру­гих. В общей слож­но­сти, к 1981 году Алек­сандр Окунь сде­лал деко­ра­ции и костю­мы к вось­ми­де­ся­ти спек­так­лям. В США с его уча­сти­ем было выпу­ще­но око­ло пяти­де­ся­ти поста­но­вок, в том чис­ле – мюзикл «Роза», кото­рый поста­вил вели­кий бро­д­вей­ский режис­сер Принс. С 1984 года Алек­сандр Окунь явля­ет­ся чле­ном орга­ни­за­ции United Scenic Artists of America (ана­лог «Сою­за теат­раль­ных дея­те­лей России»).

Худож­ник, сце­но­граф Алек­сандр Окунь:

Ком­по­зи­ция спек­так­ля – вопрос слож­ный. Иде­аль­ную напря­жен­ность про­стран­ства созда­ет ком­по­зи­ция кре­ста. Сто­ит акте­ру вой­ти из цен­тра, как весь зри­тель­ный зал устрем­лен на него: кто вошел? Кто ушел? Точ­но так же рабо­та­ет литур­гия в хра­ме – века­ми про­ве­рен­ное дей­ство. Для дина­ми­ки, пере­мен дей­ствия будут слу­жить теат­раль­ные шир­мы, на кото­рых мы рас­по­ло­жим доку­мен­таль­ные фото­кол­ла­жи, пере­да­ю­щие дух вре­ме­ни и ощу­ще­ние непро­стых, но ярких отно­ше­ний меж­ду вели­ким писа­те­лем и вели­кой актри­сой. Финал спек­так­ля тес­но свя­зан с деко­ра­ци­он­ным реше­ни­ем. Он будет абсо­лют­но неожиданным.

Про­дол­жи­тель­ность: 2 часа с антрактом.

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