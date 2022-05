«А что, если…». Подростковое современное искусство покажут на Винзаводе

25 мая 2022 года в Центре современного искусства Винзавод в пространстве U Contemporary откроется выставка выпускников школы для подростков Uteens, студентов программ Creative Drawing и Art&Design (2nd level) университета креативных индустрий Universal University. Название выставки «What if…» («А что, если…») отсылает к ключевым качествам молодого поколения: любознательности, смелости, открытости новому — это мета-навыки, которые необходимы современному художнику не меньше, чем традиционный навык визуализации.

Подростки пробуют различные материалы, поверхности, инструменты, учатся мыслить проектно, транслировать идею через искусство, используя разные медиа, работать с визуальной метафорой и сторителлингом. На выставке представлены более 200 работ: живопись, графика и скульптура, иллюстрации, комиксы, фотографии, анимация, видео и саунд арт.

«С точки зрения педагогики в области креативных индустрий в диджитал эпоху достаточно остро стоит вопрос, каким образом передать знания и навыки, необходимые для развития творческого потенциала подростка. Этой выставкой мы пробуем показать итог такой работы. Подростки отличаются от нас, взрослых, честностью и принципиальностью. Поэтому все, что мы, взрослые пытаемся сделать адаптированным, скомпенсированным, для них — побег от реальности, мелочность и трусость. Поэтому и поведение подростковое — это как игра «холодно-горячо», постоянный контраст. Только они могут с одной стороны резко и прямо задавать вопросы, на которые ответы находятся не сразу, а с другой — прятать свои комплексы за маски и челки. Именно поэтому работа над проектом «Персонаж. Маски», «Сюрреалистическе сны» или «Эмоции. Зин» прошли на «ура». А почему? Потому что искусство помогает не прятать то, что болит, а вытягивать эту боль наружу. Все, что тревожит и пугает в себе, в близких, в социуме студентам предлагается прокрутить как через мясорубку, через арт. Выбросить, выплеснуть на холст, на бумагу, зафиксировать в фото, видео, в словах», – рассказывает художник, иллюстратор, графический дизайнер, руководитель и преподаватель программ Art&Design и Creative drawing для подростков в Universal University Лада Шаповалова.

Проект «Персонаж. Маски»

Преподаватели: Анна Королева, Белла Покрова, Дарья Сетевинец. Студенты: Кира Родных (16 лет), Вероника Мандрик (15 лет), Андрианова Лера (15 лет), Карина Букреева (15 лет), Ксения Климовская (15 лет), София Митрофанова (11 лет), София Мотина (12 лет), Елизавета Асатурова (14 лет), Диана Воелкина (15 лет), София Коваленко (15 лет), Афанасьева Ульяна (14 лет), Тимур Клименков (14 лет).

На выставке один из ключевых разделов носит название Who am I. На эту тему любимыми проектами были те, в которых подросткам надо было «покопаться в себе», рефлексировать, попробовать понять себя через арт. Будь то проект «Архетип» и «Маски», «Город в движении» или «Эмоции». Работа над этими проектами дала студентам возможность показать портрет современника в контексте реальности — кто я, как я взаимодействую с окружающими, как мир реагирует на мое поведение. Что такое конфликт как социальное явление.

«Задачей преподавателей являлось погружение студентов в процесс исследовательской работы, поиска смыслов внутри себя, самовыражение через искусство, — говорит Лада Шаповалова. — Так, свое альтер эго студенты продемонстрировали в работе с керамическими масками, тему архетипов, которая их невероятно вдохновила, в серии иллюстраций. Ребята пытались «понять себя» через портрет. Изучая историю современного искусства, пытались представить себя в пространстве этого мира как сцены».

Название раздела созвучно одной из глав книги Bob and Roberta Smith «You are an artist», современного художника и педагога, в которой он делится размышлениями на тему творческого образования. Особое внимание мэтр уделяет образованию детей и подростков, подчеркивая, что изучение человека — «вечно актуальная» территория для исследования, а юные художники, изучая портрет и создавая «свои истории» через портрет, приобретают собственный творческий голос, независимость суждений и веру в себя.

В процессе решения разнообразных творческих задач студенты получили не только навыки рисунка и живописи с натуры, но и использовали свои знания при создании портретов по воображению в технике линогравюры (программа Creative drawing), и работе над сложнейшими с технической и творческой точки зрения сериями фотографий на тему «Портрет» в рамках модуля «Фотография», которую изучают студенты 2-го курса Art&Design.

Проект «Кто я?»

Преподаватели: Илья Локшин, Денис Будилов. Студенты: Левина Дарья (13 лет), Дьяковская Мария (15 лет).

Первый же большой модуль по изучению традиционных техник современного изобразительного искусства назывался «Палеонтологический музей вымышленных существ». На выставке будут представлены работы подростков, при их выполнении студенты «выращивают» из глины и на поверхности бумаги новые формы жизни так, как это делает живая материя, опираясь и на математические пропорции, и на собственную фантазию и интуицию.

В процессе работы над проектом студенты исследовали тему программы в Дарвиновском музее, рисовали с натуры и по воображению, учились транслировать полученные двухмерные изображения в 3D объекты, создавая керамические скульптуры и рельефы.

Проект «Палеонтологический музей вымышленных существ»

Преподаватель Кирилл Васин. Студентка Юлия Смирнова (16 лет).

Одним из самых интересных проектов для студентов стала «Комната художника». Перед подростками стояла задача выбора одного или нескольких художников для проведения мини-исследования. В фокусе внимания стояло изучение направления в истории искусств, которое представлял тот или иной мастер: Густав Климт, Джорджо де Кирико, Фрида Кало, Рене Магритт, Кацусика Хокусай, Эдгар Дега, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Джон Милле. Вместо написания эссе студентам было предложено зафиксировать свои наблюдения в формате сценографии. Чувство места, ощущение эпохи через воображаемое пространство, в котором художники могли жить и творить.

Самые смелые попробовали создать визуальный диалог между несколькими художниками, используя основное условие театрального пространства – единство места и времени.

Проект «Комната художника»

Преподаватель Ксения Фонарева. Студентка Валерия Андрианова (15 лет).

Проект «Сюрреалистически сны» также стал интересной психотерапевтической задачей для студентов. Кому-то удалось вспомнить свои страхи и встретиться с ними, обозначить их вслух. Кто-то наоборот, очутился в глубоком детстве и через сторителлинг и персонажей рассказал о невероятном мире, который видел.

Проект «Сюрреалистические сны»

Преподаватели: Лада Шаповалова, Элиза Крейцберг. Студентка Ксения Климовская (15 лет).

Основной задачей проекта «Противоположности» для студентов стало создание 3D-миниатюры, раскрывающей тему «Дуальность». Несмотря на то, что в привычном представление скульптура сделана из мрамора, гипса или глины, ребята не были ограничены, поэтому многие работы были выполнены из креативных материалов — пластика, проволоки, дерева, пенопласта, ниток, пружин, «чистого мусора» и найденных предметов.

Проект «Дуальность»

Преподаватели: София Кесиду, Иван Никич. Студентка Маруся Герасичева (14 лет)

Финальный проект «Эмоции» представлен на выставке зином (вариант журнала, небольшой, дешевый в производстве, исполненный простейшими средствами, малотиражный — ред.). Основная задача этого модуля — объединить все полученные навыки и изучить тему через различные техники (перформанс, фотография, текст, паттерны, рисунки и живопись).

Проект «Эмоции»

Преподаватели: София Кесиду, Илья Локшин, Анна Цыкунова. Студенты: Левина Дарья (13 лет), Предеина Александра (14 лет), Петлина Мария (13 лет), Харченко Варвара (15 лет), Чернобаева Софья (14 лет), Баженов Богдан (14 лет), Баранов Игорь (12 лет), Марголин Богдан (15 лет), Казмиерчак Зузанна (14 лет), Бахтевалеева Эвелина (17 лет), Черезова Александра (15 лет), Запорожская Ольга (14 лет), Русакова Елизавета (15 лет), Анашкина Арина (15 лет), Хлоповская Мирослава (15 лет).

Где? Выставочное пространство U CONTEMPORARY. Центр современного искусства Винзавод.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru