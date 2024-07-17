«Пришлось понервничать»: Александр Головин рассказал об адреналине и опасностях съемочного процесса на пресс-конференции фильма «В потоке трех стихий»

Съемочная группа и актеры рассказали об особенностях работы над картиной после пресс-показа и премьеры фильма в МИА «Россия сегодня». Фильм был снят к 100-летнему юбилею по прыжкам в воду в России. В кинотеатральный прокат релиз выходит 25 июля. Зрители познакомятся с захватывающим и красивым миром клифф-дайвинга в ореоле детективной истории. В дискуссии после показа приняли участие президент Федерации по прыжкам в воду и продюсер Станислав Дружинин, режиссер фильма Ирина Гобозашвили, генеральный продюсер Евгений Черных, исполнительный продюсер Алена Иванова и актеры Александр Головин и Екатерина Данилова.

Станислав Дружинин, президент Федерации по прыжкам в воду и продюсер:

«В прошлом году спорту по прыжкам в воду исполнилось 100 лет. Мы долго думали, что можно сделать для того, чтобы популяризировать этот вид спорта, чтобы о нас больше знали. К юбилею и решили снять фильм. В нем есть криминальная линия, но в то же время он показывает красоту нашего вида спорта. Мы назвали картину “В потоке трех стихий”, потому что прыжки в воду — это и воздух, и вода, и земля. Я часто слышу, что надо было назвать картину «Четыре стихии», потому что еще должен быть и огонь в глазах».

«В потоке трех стихий» — это не только спортивная драма о внутренних переживаниях российских спортсменов, которым сегодня закрыт доступ на международные соревнования, но и детективная история, в которую оказался втянут главный герой.

Ирина Гобозашвили, режиссер:

«У нас в фильме соединяются два смежных вида спорта: это прыжки в воду и хай-дайвинг или клифф-дайвинг — прыжки с экстремальных высот. Это разные люди, разные спортсмены, хай-дайверы больше рок-н-рольщики. У нас была цель соединить две разные спортивные стихии. Классно, что Федерация по прыжкам в воду такая смелая. Они рискнули поработать со смешением жанров и стилей».

Фильм «В потоке трех стихий» снимался в Москве, Московской области, Севастополе, Крыму и в Екатеринбурге. Он поражает красивыми видами российской природы и открывает новые возможности для внутреннего туризма, потому что после просмотра картины хочется посетить невероятные локации из кадра и увидеть их своими глазами.

Евгений Черных, генеральный продюсер:



«Нашей задачей было популяризировать прыжки в воду. Главный критерий успеха для нас — это увидеть приток людей в этот вид спорта. Если фильм завоюет интерес зрителей, мы готовы продолжить эту историю и взяться за съемки второго фильма о прыжках в воду. Мы получили первые оценки зрителей после спецпоказа фильма в Красноярске, и точно можем сказать, что вдохновлены этими отзывами».

Алена Иванова, исполнительный продюсер фильма:

«Работа была сложная, но ничего невозможного нет. Нам все шли на встречу. Повезло и в том, что во время съемок туристический сезон еще не начался и туристов было немного, поэтому съемки прошли достаточно спокойно. А вот вода была холодной и нашим актерам и спортсменам пришлось несладко».

Александр Головин, исполнитель главной роли, напротив, отметил, что съемки были настолько динамичными и душевными, что обжигающего холода воды он не почувствовал. После он рассказал о своих впечатлениях от съемок в фильме:

«Для меня участие в проекте стало определенным вызовом. Я очень люблю спорт — катаюсь на сноуборде, на скейтборде, на роликах, на коньках. В общем, все, что связано с каким-то лёгким экстримом я люблю. Но никогда в жизни я не прыгал с высоты и не был связан с прыжками в воду. Огромное спасибо всей группе, которая уделила время для занятий и подготовки к прыжкам. Теперь я легко взбираюсь на вышку, ноги не дрожат, и я спокойно прыгаю с пяти метров «рыбкой», а еще меня научили делать с трамплина полтора сальто вперед. Я много вынес из проекта и очень полюбил этот вид спорта. Когда с тобой занимается тренер олимпийской сборной, не остается вариантов, кроме того, чтобы отбросить твой страх и сделать всё, что требует команда. Я ни минуты не думал о том, чтобы покинуть проект из-за опасности, но подчеркну, что подготовка должна быть колоссальной».

Екатерина Данилова, актриса:

«Я в таком комфорте находилась на этой площадке и мне было безумно приятно работать. Была такая команда, что я сразу почувствовала себя будто в семье. Я очень боюсь высоты, но прыжки в воду — это так красиво и захватывающе! И я очень хочу, чтобы дети, подростки и все, кто будет своих детей направлять в этот спорт, вдохновлялись тем, какая сила и стержень нужны, чтобы в итоге добиться успеха и победить. Я хочу, чтобы этот фильм стал мотивацией для молодежи включиться в спорт. Сама бы тоже попробовала прыжки, но только с помощью профессионалов».

На встрече пообещали продолжение истории и режиссер Ирина Гобозашвили поделилась возможными вариантами развития сюжета: «Первый путь — это рассказать историю Влада Фокина и Семена Царева, возможно его романтической истории. Возможно, будут затронуты Азиатские игры, но, насколько я знаю, наши спортсмены пока приглашения от наших партнеров не получили. Второй путь — это использовать криминальный сеттинг и рассказать историю банды хай-дайверов: как они во все это ввязались, что предшествовало этому и куда это в дальнейшем может привести».