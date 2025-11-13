«Витязи»: премьера второго сезона средневекового детектива

На экранах телевизоров премьерные эпизоды второго сезона средневекового детектива «Витязи». Главные роли исполняют Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин. Героев ждут новые испытания: коварные заговоры, загадочная смертельная эпидемия и возвращение старого врага.

События сериала происходят на Руси в XIII веке. В первом сезоне отряд лучших новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Воеводу Белогора и его верных боевых товарищей — Варуна и Агафона — отстраняют от службы. Но им приходится снова взяться за оружие, чтобы спасти посадника Клима Даниловича и предотвратить смуту в Новгороде. Тем временем новые враги Земли Русской готовят заговор и любыми способами пытаются уничтожить витязей, которые могут помешать осуществлению их коварных планов.

Во время охоты исчезает посадник Клим Данилович. Случайный свидетель заявляет, что княжеский наместник убит, и обвиняет в этом преступлении Белогора, Варуна и Агафона. Витязи вынуждены скрываться, проявлять чудеса изобретательности и принимать вызовы судьбы, с которыми им не справиться одной лишь силой меча.

«Хворь заморская»

По городам и острогам стремительно распространяется неведомая смертельная болезнь. Появляются таинственные могильщики, которые прячутся за масками с птичьими клювами. Витязям предстоит узнать, кто стоит за мором и кому выгодна эта паника. Чтобы проникнуть в стан врага, героям придётся притвориться служителями смерти.

«Ночь на Ивана Купалу»

Князья соседних земель решают заключить политический союз и скрепить его свадьбой своих детей. В купальскую ночь на озере кто-то жестоко убивает подруг невесты, а сама она бесследно исчезает. Главным подозреваемым становится жених. Витязям нужно не просто найти пропавшую девушку, но и предотвратить кровопролитную войну между княжествами, пока враги Руси не воспользовались ситуацией.

«Фрейя»

В острог, где скрываются витязи, является могущественный ордынский хан с небольшим отрядом. Под видом гостя он берёт всех жителей в заложники и требует найти его сбежавшую невесту — белокурую красавицу Фрейю. Поиски приводят витязей к тайному лагерю, где они обнаруживают, что девушка готовит собственную месть, куда более страшную, чем гнев хана.

«Мёртвая пустошь»

На улицах городов появляются тела мертвых людей с красным камушком в ухе. Пророческий сон Миры предрекает гибель витязей, если они не «прикроют очи кровавому исполину». Варун и Белогор расследуют цепь ритуальных убийств и выходят на след тайного культа, во главе которого стоит давно им знакомый и беспощадный враг.

Фото: пресс-служба Пятого канала