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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Закулисье современного танца в фильме Оксаны Дегтяревой «Она танцует»

editor
By editor
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она танцует - фильм

Премьера фильма состоялась в рамках XXII фестиваля кинодебютов «Дух огня». На Международном кинофестивале «Западные ворота» фильм получил два приза: гран-при по итогам зрительского голосования и приз «за лучшую женскую роль».

Оригинальная хореография создана звездой современного танца Алексеем Расторгуевым и пермским «Балетом Евгения Панфилова». В главных ролях – Анастасия Волынская, известная по работам в таких лентах, как «Оттепель» и «Большой», Антон Рогачев, сыгравший в сериалах «Этерна» и «Конец света», Ростислав Бершауэр («Добро пожаловать в семью», «Ваша честь», «Контейнер»), Евгений Сыркин («Зона комфорта»), Наиль Абдрахманов «Министерство неджентльменских дел», «Полицейский с Рублевки».

Картина стала дебютной работой режиссера Оксаны Дегтяревой в полнометражном кино. Студенческие работы Оксаны участвовали в отечественных и международных кинофестивалях, а дипломная работа «Сцены у моря» получила главный приз фестиваля ВГИК и номинировалась на премию «Золотой орел» в категории «Лучший короткометражный фильм».

«В своей дебютной работе мне хотелось объединить две своих самых больших страсти: кино и танец. Для меня важно, что это — не кинотанец и не танцевальное кино. Это — попытка создать симбиоз двух видов искусства на экране. Это два равнозначных художественных языка, которые помогают мне рассказать истории любви главной героини, взаимно заменяя или дополняя друг друга», – .

Производство фильма осуществляли киностудии «Парадокс Филмс» и «Интерфест». Проект поддержали Министерство культуры России, Фонд «Кинопрайм», Пермская кинокомиссия, содействие оказал комитет по культуре Санкт-Петербурга. Продюсерами фильма выступили Ренат Давлетьяров, Павел Одынин и Григорий Подземельный. Авторы сценария: прозаик и драматург Григорий Каковкин, кино- и театральный драматург Нелли Высоцкая, при участии Светланы Гелеч и Светланы Козловой.

В числе ключевых участников проекта – творческий коллектив Театра Евгения Панфилова (Пермь) во главе с хореографом Алексеем Расторгуевым. Театр Евгения Панфилова — основоположник современного танца еще со времен СССР. Сегодняшний молодой коллектив в собственном узнаваемом стиле специально для кинокартины создал целый ряд оригинальных пластических композиций, эффектно дополняющих визуальный ряд картины. Художественный руководитель театра, звезда современного балета Алексей Расторгуев дебютировал в картине в качестве драматического артиста.

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