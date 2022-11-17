Шопен в исполнении пианистки Полины Федотовой в Московской консерватории

20 ноября пианистка Полина Федотова выступит в Малом зале Московской консерватории с концертом, посвященным музыке Шопена. В программе — избранные Вальсы и Ноктюрны польского композитора.

Творческая звезда Полины Федотовой блистает с детства — уже в 13 лет она стала лауреатом международного юношеского конкурса «Концертино-Прага». В 1987 году — после окончания Московской консерватории по классу Е.В. Малинина — продолжила совершенствование своих исполнительских навыков в ассистентуре-стажировке под руководством В.В. Кастельского. Сегодня пианистка успешно совмещает концертную деятельность с преподавательской, являясь профессором кафедры специального фортепиано под руководством профессора М.С. Воскресенского.

«Полина Федотова — необычайно интересный, обаятельный музыкант, чьи выступления неизменно привлекают тонких ценителей и любителей фортепианной музыки, – отмечает российская пресса. — Ее исполнительская манера лишена самоутверждения, но отмечена чувством стиля и прекрасным вкусом. Виртуозная техника пианистки растворяется в проникновенности и глубине трактовок».

Начало концерта в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.