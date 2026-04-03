«Снежная королева» против «пельменного короля» или «Универ. 15 лет спустя»

Наконец-то состоится долгожданное возвращение бывших студентов в «Универ. 15 лет спустя». Проект стал третьим по счету сезоном продолжения легендарного «Универа» – после сиквелов «10 лет спустя» и «13 лет спустя». К своим ролям вернулись ключевые актёры франшизы, а Мария Кожевникова вновь появится в образе Аллы — впервые со времён оригинального «Универа». Также в новых сериях зрителей ждет возвращение Саши и Тани — героев одноименного спин-оффа в исполнении Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна. Производством занималась компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Спустя два года после событий предыдущего сезона жизнь героев снова меняется. Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская), воспитывающие уже троих детей, возвращаются в Москву и сталкиваются с неожиданными проблемами после переезда, из-за которых их семье придётся учиться жить в новых обстоятельствах. Антон (Стас Ярушин) пытается выстроить стабильную жизнь с Мариной (Елена Полянская) и быть отцом для Полины (Маша Кошина), но появление её биологического отца нарушает привычный порядок и заставляет его пересмотреть свои решения. Кроме того, в Москву возвращается Кристина (Настасья Самбурская). Валя (Александр Мартынов) наконец достигает профессионального успеха, который меняет баланс в его семье с Машей (Анна Хилькевич) и ставит их отношения под серьёзное давление. Маша всегда мечтала о богатой жизни, но получила не совсем то, что хотела. Возвращение Кузи (Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом, запускает новую цепочку событий, в центре которой оказывается его противостояние с Аллой Гришко (Мария Кожевникова), теперь жёстким и влиятельным игроком, не склонным оглядываться на прошлое. У нежной Аллочки теперь прозвище «снежная королева», и она намерена присвоить себе бизнес «пельменного короля» Кузи.

«Универ» остаётся одним из самых узнаваемых комедийных проектов ТНТ, который последовательно развивает историю своих героев и не обнуляет их опыт от сезона к сезону. Новый сезон продолжает эту логику: персонажи оказываются в ситуациях, где уже недостаточно привычных реакций, и вынуждены пересобирать отношения с близкими и с самими собой.

При этом интерес к проекту держится не только на ностальгии. «Универ» регулярно возвращается в эфир с новыми главами, и каждая из них находит своего зрителя: за счёт узнаваемых характеров, живых бытовых ситуаций и ощущения непрерывной истории, в которую легко включиться даже спустя время.