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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Современная сказка «Агния» выходит в прокат

editor
By editor
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агния
Кадр из фильма «Агния». © Кинокомпания «Слон»

В ограниченный прокат по России выйдет смелая, остроумная, гротескная современная сказка «Агния» о печнице, живущей в маленьком городе на Крайнем севере, режиссера Павлы Стратулат – выпускницы Павла Лунгина и Юрия Арабова. Главные роли в картине исполнили Евгения Громова и Сергей Гилев. Также в касте фильма Михаил Тройник, Александра Виноградова. Продюсер – Сабина Еремеева (кинокомпания «Слон»).

Премьера фильма состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре 2024 года, картина получила две награды: за лучший сценарий (Павла Стратулат) и лучшую женскую роль (Евгения Громова). После фестивальной премьеры критики назвали «Агнию» «ироничной сказкой-притчей, которая ходит по самой грани» и «нашим сказочным “Убийством священного оленя”», а исполнительницу главной роли Евгению Громову – «тихим вулканом, который к концу извергается её затаившейся в комбинезонах и тулупах красотой».

Картина рассказывает историю своенравной печницы Агнии, которая живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его доме, Агния использует нового «клиента» для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.

Режиссер Павла Стратулат родилась на Кольском полуострове 18 мая 1986 года. В 2008 году окончила физико-математический факультет Балтийского университета, затем в 2015 году поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую Павла Лунгина. В 2021 году окончила сценарный факультет Всероссийского Государственного института кинематографии (ВГИК), мастерскую Юрия Арабова.

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