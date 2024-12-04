Современная сказка «Агния» выходит в прокат

В ограниченный прокат по России выйдет смелая, остроумная, гротескная современная сказка «Агния» о печнице, живущей в маленьком городе на Крайнем севере, режиссера Павлы Стратулат – выпускницы Павла Лунгина и Юрия Арабова. Главные роли в картине исполнили Евгения Громова и Сергей Гилев. Также в касте фильма Михаил Тройник, Александра Виноградова. Продюсер – Сабина Еремеева (кинокомпания «Слон»).

Премьера фильма состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре 2024 года, картина получила две награды: за лучший сценарий (Павла Стратулат) и лучшую женскую роль (Евгения Громова). После фестивальной премьеры критики назвали «Агнию» «ироничной сказкой-притчей, которая ходит по самой грани» и «нашим сказочным “Убийством священного оленя”», а исполнительницу главной роли Евгению Громову – «тихим вулканом, который к концу извергается её затаившейся в комбинезонах и тулупах красотой».

Картина рассказывает историю своенравной печницы Агнии, которая живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его доме, Агния использует нового «клиента» для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.

Режиссер Павла Стратулат родилась на Кольском полуострове 18 мая 1986 года. В 2008 году окончила физико-математический факультет Балтийского университета, затем в 2015 году поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую Павла Лунгина. В 2021 году окончила сценарный факультет Всероссийского Государственного института кинематографии (ВГИК), мастерскую Юрия Арабова.