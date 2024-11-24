«Про девочку» – выставка «искусство открытого сердца» концептуального художника Наталии Лукомской открылась в Москве

В музейно-галерейном пространстве «Ля Атмосфера» открылась персональная выставка основоположницы направления «искусство открытого сердца» концептуального художника Наталии Лукомской.

Серия картин «Про Девочку» о внутреннем мире и понимании себя, о поиске ответов на вопросы «Кто я?», «Куда иду?», «Свою ли жизнь я живу?» включает 52 работы. За 52 недели в году Земля делает круг вокруг Солнца, так художница подчеркнула цикличность процесса трансформации. Творчество Наталии Лукомской находит отклик у взрослых и детей, мужчин и женщин в России и за рубежом. Подобные выставки с успехом проходят в Москве, в том числе на ВДНХ, Дубае (ОАЭ), Санкт-Петербурге.

Художница, пройдя собственный путь трансформации, знает, как важно сбалансировать три состояния человека: взрослого, родителя и ребёнка. Состояние ребёнка отвечает за радость, творчество, мечты, за яркость восприятия, чувство и вкус жизни. Научно доказано, что у 96% взрослых нарушен баланс этих состояний, так как они склонны недооценивать важность внутреннего ребёнка.

Картины, на первый взгляд, кажутся наивными и лёгкими, но они глубокие и искренние. Эта авторская коллекция увлекательных рассказов о маленьком человеке – творческом, вдохновленном, ранимом, верящим в чудеса, который ищет своё предназначение, сомневается и, несмотря ни на что, продолжает двигаться дальше. Организаторы выставки особо подчеркивают, что зрителям будут представлены оригиналы. Первая картина из серии «Самоценность» раскрывает важность понимания человеком своего «Я», жизни: «если я живу, следовательно, я уже ценен». По мнению Наталии Лукомской, с этого начинается понимание всего остального. Завершается выставка картиной «Переход», посвященной цикличности изменений.

Выставка ориентирована на широкий круг посетителей, тех, кто хочет лучше понять себя, свои чувства и желания, ищет свой путь и стремится к саморазвитию. Организаторы уверены, что выставка «Про девочку» в музейно-галерейном пространстве «Ля Атмосфера» привлечёт внимание тех, кто интересуется саморазвитием, психологией и философией. Во время проведения выставки запланированы рождественские программы, вечера в рамках мероприятий «Мы дружим с музеями», авторские экскурсии, лекции на темы «Путь художника» и «Как развивать креативное мышление», мастер-классы по метафорическим ассоциативным картам, а также заседания литературно-музыкального и дискуссионного клуба.