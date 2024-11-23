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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Когда мы были вместе, это была гремучая смесь!»: Ирина Безрукова рассказала о детских проделках

editor
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ирина безрукова
Ирина Безрукова, актриса. Фото © пресс-служба ТВ-3

Актриса рассказала о своем ростовском детстве и о несчастье, которое пережила маленькой девочкой.

Любимым детским блюдом Ирины Безруковой были и остаются донские раки, которые она готовит по специальному рецепту. Актриса раскрыла секрет, который делает поедание этого блюда не таким травмоопасным. Также она вспомнила о детских и юношеских годах.

Так, она призналась, что они с сестрой частенько вытворяли не самые безобидные вещи. Однажды, они чуть не спалили свою квартиру, устроив костёр в миске.

«Однажды поздним вечерком, когда бабушка уже легла спать, мы захотели разжечь костёр. А как сделать костёр в квартире? Мы взяли эмалированную миску, помяли туда тетрадные листы, подожгли и выключили свет. Почувствовав, что миска нагревается, подложили под нее на колени пуховую подушку. Подбрасывали туда листочки, было весело. Как хорошо, что в тот момент проснулась бабушка… Дым уже был над нашими головами», — рассказала актриса.

За таким преступлением последовало не менее суровое наказание.

Также Ирина Безрукова рассказала, что рано потеряла родителей, которые развелись, когда ей было 7 лет. Отец уехал в другой город, а мама тяжело заболела и слегла. Ирину и ее сестру растила бабушка.

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