«Когда мы были вместе, это была гремучая смесь!»: Ирина Безрукова рассказала о детских проделках

Актриса рассказала о своем ростовском детстве и о несчастье, которое пережила маленькой девочкой.

Любимым детским блюдом Ирины Безруковой были и остаются донские раки, которые она готовит по специальному рецепту. Актриса раскрыла секрет, который делает поедание этого блюда не таким травмоопасным. Также она вспомнила о детских и юношеских годах.

Так, она призналась, что они с сестрой частенько вытворяли не самые безобидные вещи. Однажды, они чуть не спалили свою квартиру, устроив костёр в миске.

«Однажды поздним вечерком, когда бабушка уже легла спать, мы захотели разжечь костёр. А как сделать костёр в квартире? Мы взяли эмалированную миску, помяли туда тетрадные листы, подожгли и выключили свет. Почувствовав, что миска нагревается, подложили под нее на колени пуховую подушку. Подбрасывали туда листочки, было весело. Как хорошо, что в тот момент проснулась бабушка… Дым уже был над нашими головами», — рассказала актриса.

За таким преступлением последовало не менее суровое наказание.

Также Ирина Безрукова рассказала, что рано потеряла родителей, которые развелись, когда ей было 7 лет. Отец уехал в другой город, а мама тяжело заболела и слегла. Ирину и ее сестру растила бабушка.