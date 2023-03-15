Мелодрама об отношениях матери и дочери «Время года зима» вышла на PREMIER

15 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера новой драмы о семейных отношениях «Время года зима». Фильм рассказывает о далеких друг другу матери и дочери, которые впервые в жизни оказываются близки – из-за болезни.

По сюжету фильма, главная героиня Катя, в исполнении актрисы Юлии Снигирь, всю жизнь не могла наладить отношения с мамой. Между матерью и уже взрослой дочерью постоянно возникают конфликты и недопонимания. Но все меняется, когда маме Кати ставят диагноз: болезнь Альцгеймера. Поначалу Катя злится на беспомощность и странное поведение матери, но вскоре понимает, в чем дело и старается принять и понять то, что с ней происходит.

Постепенно мать и дочь начинают сближаться и на фоне страха и неопределенности болезни учатся общаться друг с другом, принимать, прощать и любить.

Создателем фильма «Время года зима» стала актриса Светлана Устинова, для которой эта картина была режиссерским дебютом. Сюжет фильма, во многом, автобиографическая и личная история для режиссера – Светлана Устинова сама столкнулась с болезнью Альцгеймера у матери. С помощью фильма она хотела поддержать всех тех, кто только узнал об этой болезни, рассказать, как он протекает и что с этим диагнозом можно жить. «У меня были три задачи. Показать, что в конце туннеля есть свет. Сделать так, чтобы после фильма родители и дети хотя бы позвонили друг другу. И чтобы, если у кого-то происходят подобные ситуации, появляются непонятные симптомы, стало ясно, куда бежать», – рассказала Светлана.

Главные роли в картине исполнили: Юлия Снигирь, Евгения Добровольская, Евгений Сытый, Екатерина Варнава, Семён Серзин, Александр Лыков и другие.

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