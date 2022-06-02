Продлён приём заявок на Московский питчинг дебютантов

Дирекция Московского питчинга дебютантов продлевает приём заявок до 30 июня 2022 года. Напомним, что конкурс сценарных и режиссёрских работ проходит в рамках проекта «Всероссийский молодёжный кинофорум». Московский питчинг проводится на базе бизнес-площадки Московского международного кинофестиваля, который в этом году перенесён на второе полугодие.

«В связи с тем, что сроки проведения ММКФ ещё не определены, мы решили продлить приём заявок на Московский питчинг дебютантов, поскольку хотели бы следовать сложившейся традиции. Нам поступили работы из более чем 60 регионов страны, мы продолжаем их принимать и будем рады выделить и поддержать наиболее яркие проекты», – отметил Дмитрий Якунин, руководитель Всероссийского молодёжного кинофорума.

Отметим, что принять участие в питчинге может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Приём заявок осуществляется на платформе www.script.moviestart.ru

Призовой фонд Московского молодёжного кинофорума в этом году составит 6 млн рублей. Также лауреатов ждут спецпризы от компаний-партнёров и дипломы профессиональных сообществ.

Победители будут определяться в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Сериалы для онлайн-платформ до 24 минут», «Сериалы для онлайн-платформ свыше 24 минут», «Work-in-progress».

Участие в Кинофоруме бесплатное! Дополнительные вопросы можно адресовать на почту pitching@moviestart.ru .

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