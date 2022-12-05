Французская комедийная мелодрама «Дон Жуан» режиссера Сержа Бозона выходит в прокат

8 декабря в российский прокат выйдет «Дон Жуан» режиссера Сержа Бозона - французская комедийная мелодрама, переосмысляющая образ классического героя-соблазнителя. Главные роли в картине исполнили Тахар Рахим («Змей», «Мавританец») и Виржини Эфира («Искушение», «Соблазн»). В прокат картину выпускает кинопрокатная компания Russian World Vision.

В своём новом фильме Бозон вновь возвращается к жанру мюзикла, который впервые появился в творчестве режиссёра во время работы над картиной «Франция» (2007) и с тех пор так или иначе стал неотъемлемой частью его авторского стиля. Главные партии и роли в «Дон Жуане» исполняют ведущие французские актёры: Тахар Рахим, за плечами которого сотрудничество с такими режиссёрами как Дэмьен Шазелл, Фатих Акин и Асгар Фархади, и Вирджини Эфира, за свою карьеру успевшая сняться и у Пола Верховена, и у Гийома Кане и у многих других.

«Дон Жуан» рассказывает историю о Лоране (Тахар Рахим) – неудачнике, которого бросили у алтаря на собственной свадьбе. Его невеста – Жюли в исполнении Вирджини Эфира – в последний момент передумывает связывать себя узами брака и сбегает прямо перед церемонией. Брошенный и разбитый, Лоран начинает видеть бывшую возлюбленную в каждой встречной женщине, что напрочь лишает его душевного покоя. Последняя фраза – не метафора. Как это было в недавнем «Роде мужском» Алекса Гарленда, где все персонажи мужского пола носили лицо Рори Киннира, большую часть встречающихся Лорану женщин играет всё та же Вирджини Эфира, из раза в раз меняющая наряды, причёски и цвет глаз. Именно в сценах неловкого взаимодействия главного героя с этими женщинами сосредоточены основные комедийные элементы фильма.

Главная задумка режиссёра состояла в том, чтобы показать зрителю «перевернутую» версию истории про Дон Жуана — известного покорителя (а затем и разбивателя) женских сердец, которого, согласно легенде, ни разу не бросала ни одна из многочисленных возлюбленных. Героя же Бозоновской картины из всех окружающих его женщин волнует лишь одна, а та снова и снова с ним расстаётся. Это не первый раз, когда Серж Бозон делает сильной фигурой своего фильма именно женщину, а не мужчину.

В картине Бозона «Франция», внесённой легендарным изданием «Les Cahiers du cinema» в список 10 лучших фильмов 2007 года, главная героиня переодевается в мужчину и идёт на войну, чтобы найти там своего мужа. Главное действие фильма «Тип Топ», который удостоился в Каннах особого упоминания, строится вокруг двух женщин-полицейских, что до сих пор нечасто происходит в современном кинематографе, так как эта профессия всё ещё стереотипно считается «мужской». А та же «Миссис Хайд» с Изабель Юппер в главной роли является ничем иным, как фем-версией известной истории про Доктора Джекилла и Мистера Хайда. Однако, несмотря на очевидное смещение фокуса в сторону женской фигуры, сам Серж Бозон не спешит называть своё кино феминистским, и отдаёт это решение на откуп зрителю.

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