В Нижнем Новгороде покажут уникальную арт-инсталляцию. Космическое пространство, взаимодействующее со зрителем

С 1 по 5 июня в Нижнем Новгороде в кремлёвском Манеже на фестивале Intervals Teaser 2022 представят интерактивную инсталляцию Nebula. Мероприятие станет прологом ежегодного международного фестиваля медиаискусства Intervals 2022 и будет приурочено к конференции цифрового развития «ЦИПР 2022».

Что же представляет собой арт-инсталляция, почему называется Nebula, как она взаимодействует с людьми, чего стоит ожидать пришедшим на выставку и как родилась идея – рассказывают авторы проекта, сотрудники компании Hello I/O**

Креативный разработчик Михаил Григорьев рассказал, что при работе над продуктами компании, команде всегда хотелось помимо интересных коммерческих проектов создавать красивые и яркие художественные работы. Которые вызывали бы в человеке чувство прекрасного и позволяли бы погрузиться в собственные мысли и подумать о чём-нибудь безграничном.

Именно так пришла идея сделать аудиовизуальную интерактивную инсталляцию, которая могла бы не только передавать людям некоторое образы, но и менялась бы от того, как с ней взаимодействуют.

Одной из тем для вдохновения, был выбран космос – ведь неслучайно, всю историю человечества он притягивал внимание людей, заставлял мечтать, заниматься наукой, представлять своё место во вселенной и размышлять есть ли другие формы жизни.

«Космос вдохновляет своей масштабностью, неосознанностью, бескрайним пространством, вихрем времени и расстояния. Попытки понять насколько маленький человек и насколько велика вселенная. А также понимание насколько всё взаимосвязано в галактиках, как небесные тела зависят друг от друга, как влияют на движения комет, на собственное положение», — рассказал Михаил.

Казалось бы с момента изобретения первого телескопа, или с того момента когда человек впервые задумался о звёздах прошли тысячи лет, но чем больше мы делаем новых открытий, тем больше у нас возникает вопросов.

Так и здесь, ребята поставили себе задачу постоянно развивать проект и делать его иммерсивным. Название «Небула» взяли из космического термина, который означает «скопление звёзд» или «туманность». А идея инсталляции родилась в тот момент, когда человечество отмечало 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос, а также весь год была активная подготовка к запуску самого крупного космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Впервые проект показали в Перми, на фестивале E-fest, сейчас же прошло время и с момента запуска телескопа и с момента первого показа.

Видеообзор с первого показа

И если от учёных и телескопа ждут новых данных, то ребята из Hello I/O вдохновились этим ожиданием и решили усовершенствовать проект, так что сейчас он уже реагирует на положение людей внутри инсталляции в Real Time, а в будущем возможно будет реагировать на эмоции и голоса.

Инсталляция создавалась при тесном взаимодействии художников, дизайнеров и музыкантов. Каждый из которых своим творчеством вдохновлял друг друга. Музыкант и композитор электронной музыки Maria Teriaeva создала специальное аудио-сопровождение инсталляции. В своей практике Маша использовала модульный синтезатор Buchla, сочетая его с акустическими инструментами. При разработке инсталляции использовались различные программы, системы считывания движений, а также собственная разработка под названием «Hello Depth», которая отвечает за систему трекинга.

«При помощи современных медиа технологий, систем датчиков, звука и реал-тайм генеративной графики мы стремились дать возможность не только увидеть или услышать космос, мы стремились позволить его почувствовать, повзаимодействовать с ним, повлиять на него. При работе над инсталляцией мы брали во внимание сложность и многомерность космоса, поэтому сюжет не так прямолинеен, как и формирования туманностей или эволюция галактик. Мы стремились сформировать персональный опыт для зрителя, который он может пережить органично своей сути и динамики. Многообразие случайностей и случайность взаимодействия, как суть цифровой вселенной», – говорит арт-директор проекта Дарья Сапожникова.

Всего над проектом работали 8 человек, от креаторов, дизайнеров и музыкантов, до сотрудников R&D и технических специалистов.

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