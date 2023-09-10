Проект «Доступная коллекция»

В музее-заповеднике «Царицыно» в рамках проекта «Доступная коллекция» представят тактильные копии, изготовленные благодаря победе музея в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд».

В рамках нового проекта «Доступная коллекция» на постоянной экспозиции музея появились тактильные макеты Большого дворца до реставрации, портретов Екатерины Великой и братьев Орловых, а также броши-камеи, которую вырезала великая княгиня Мария Фёдоровна.

Все макеты разработаны и реализованы в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Незрячим и слабовидящим посетителям станет доступен портрет Екатерины II, выполненный в мастерской Ф. С. Рокотова. Известно, что императрица оценила достоверный и вместе с тем идеализированный образ, который получился в работе Рокотова, и художник неоднократно его повторял. Авторские повторения хранятся в Русском музее, Пушкинском доме, ГИМе. С оригинала была написана большая часть дошедших до нас копийных портретов, один из них (по точности исполнения исследователи считают, что он выполнен в мастерской художника) хранится в собрании музея-заповедника «Царицыно». Другой тактильный макет повторяет портрет братьев Алексея и Григория Орловых кисти Жана Луи де Велли, французского живописца, который работал на службе у Екатерины Великой и некоторое время возглавлял Императорскую академию художеств.

Еще одна работа, которая появилась в доступной коллекции — это брошь-камея с профилем Екатерины II работы великой княгини Марии Федоровны. Императрица запечатлена в виде древнеримской богини мудрости Минервы, а особую ценность экспонат обретает, когда из надписи «MariaF. 21 apr. 1789» мы понимаем, что это ручная работа великой княгини Марии Федоровны, почетного члена Берлинской академии искусств.

Макет руинированного Большого дворца тоже весьма примечателен: он показывает, как выглядело строение в период заброшенности перед реставрацией 2005-2007 годов. Гости смогут почувствовать зияющие пустоты на месте, где должна была быть крыша. По специальным меткам поймут, где находятся сами, и, наверное, удивятся, ощутив на верхушке башни кроны небольших деревьев.

Все копии созданы с детальной точностью в студии Михаила и Ольги Шу, отчасти они выполнены в технике 3D-печати, в основном же созданы классическим способом — скульптурной лепкой.

Проект «Доступная коллекция» продолжится — до конца года в Екатерининском зале появится уменьшенная тактильная копия скульптуры Екатерины II работы А. М. Опекушина (он же автор знаменитого памятника императрице в Санкт-Петербурге на Невском проспекте).

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